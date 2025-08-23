Το ρόστερ πήρε μορφή

Μια μέρα πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν και ο ΑΠΟΕΛ, επιτέλους, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του ρόστερ του. Οι 14 θέσεις παικτών που αποχώρησαν από το περσινό δυναμικό καλύφθηκαν από τις επτά μεταγραφές αλλά και επιστροφές δανεικών παικτών.

Συγκεκριμένα, αποκτήθηκαν οι Κώστα Σταφυλίδης (αριστερός μπακ), Φρανζ Μπρόρσον (κεντρικός αμυντικός), Νανού (δεξιό μπακ), Τζιοβάνι Μέουερ, Ντιέγκο Ρόσα και Ντάλσιο (μέσοι) καθώς ο μεσοεπιθετικός Ματίας Τόμας. Επίσης, υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαια οι Κωνσταντίνος Γιαννακού και Ανδρέας Γεωργίου, ενώ στο ρόστερ επέστρεψαν οι Κούτσακος, Βρόντης και Πουρσαϊτίδης. Η νέα ομάδα του ΑΠΟΕΛ παρουσιάζεται γεμάτη σε όλες τις γραμμές της κι αυτό που απέμεινε τώρα είναι να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα σε επίσημα παιχνίδια.

Όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα για την αυριανή αναμέτρηση με την Ε.Ν. Ύψωνα (20:00), ο προπονητής Πάμπλο Γκαρσία θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στο μυαλό του στη σημερινή τελευταία προπόνηση. Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι: Ο Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια, με τους Σταφυλίδη και Σατσιά στα άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της οπισθοφυλακής θα παίξουν οι Λαΐφης -Μπρόρσον, ενώ στη μεσαία γραμμή θα έχουμε Ντάλσιο, Μάγιερ και Μαρκίνιος. Αριστερά θα είναι ο Κόρμπου, δεξιά ο Μαϊόλι και σε θέση φορ ο Πιέρος Σωτηρίου.