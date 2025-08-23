ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ρόστερ πήρε μορφή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το ρόστερ πήρε μορφή

Έτοιμοι για την πρεμιέρα οι γαλαζοκίτρινοι.

Μια μέρα πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν και ο ΑΠΟΕΛ, επιτέλους, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του ρόστερ του. Οι 14 θέσεις παικτών που αποχώρησαν από το περσινό δυναμικό καλύφθηκαν από τις επτά μεταγραφές αλλά και επιστροφές δανεικών παικτών.

Συγκεκριμένα, αποκτήθηκαν οι Κώστα Σταφυλίδης (αριστερός μπακ), Φρανζ Μπρόρσον (κεντρικός αμυντικός), Νανού (δεξιό μπακ), Τζιοβάνι Μέουερ, Ντιέγκο Ρόσα και Ντάλσιο (μέσοι) καθώς ο μεσοεπιθετικός Ματίας Τόμας. Επίσης, υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαια οι Κωνσταντίνος Γιαννακού και Ανδρέας Γεωργίου, ενώ στο ρόστερ επέστρεψαν οι Κούτσακος, Βρόντης και Πουρσαϊτίδης. Η νέα ομάδα του ΑΠΟΕΛ παρουσιάζεται γεμάτη σε όλες τις γραμμές της κι αυτό που απέμεινε τώρα είναι να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα σε επίσημα παιχνίδια.

Όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα για την αυριανή αναμέτρηση με την Ε.Ν. Ύψωνα (20:00), ο προπονητής Πάμπλο Γκαρσία θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα στο μυαλό του στη σημερινή τελευταία προπόνηση. Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι: Ο Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια, με τους Σταφυλίδη και Σατσιά στα άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της οπισθοφυλακής θα παίξουν οι Λαΐφης -Μπρόρσον, ενώ στη μεσαία γραμμή θα έχουμε Ντάλσιο, Μάγιερ και Μαρκίνιος. Αριστερά θα είναι ο Κόρμπου, δεξιά ο Μαϊόλι και σε θέση φορ ο Πιέρος Σωτηρίου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι έντεκα του Γκόμεθ κόντρα στην Ομόνοια Αρασίππου.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: Άρης – Απόλλων 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέρλο: «Πρόταση 4.5 εκατ. δολαρίων συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Γιατί δεν κάνει ντεμπούτο ο Κβιλιτάια...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Απών στην πρεμιέρα ο Μπράουν – Χάνει το ντεμπούτο απέναντι στην πρώην του ομάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Άρη στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με αυτούς τους έντεκα κάνει αρχή στη σεζόν ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δικαιώνεται και τον δικαιώνουν...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Κόπηκαν οι Χουγκάζ και Μπαζίνας - Αύριο η τελική δωδεκάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Τότεναμ «πάγωσε» τη Σίτι μέσα στο σπίτι της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πάτησε Κύπρο η Εθνική Ιταλίας ενόψει FIBA EuroBasket 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρόστερ πήρε μορφή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αλ Μουσράτι»

Ελλάδα

|

Category image

Η Αλ Ιτιχάντ θέλει το «παιδί θαύμα» της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Λιοντάρι» από τα αποδυτήρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη