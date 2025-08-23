Πείσμωσε ο τρόπος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια στο ΓΣΠ μαζί με τον κόσμο της μπορεί για την ανατροπή

Θα μπει με μειονέκτημα η Ομόνοια στο ΓΣΠ το βράδυ της Πέμπτης (19:00) στον επαναληπτικό κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ, με έπαθλο το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Δέχθηκε μία τζάμπα ήττα στην Αυστρία με 2-1, σε έναν αγώνα που ουσιαστικά η «ευθύνη» βαραίνει την ίδια γιατί σπατάλησε τις πολλές ευκαιρίες που βρήκε και δέχθηκε ένα γκολ που μπορούσε με λίγη εμπειρία να το αποφύγει. Το δεδομένο όμως είναι πως ηττήθηκε και θα πρέπει μπροστά στο κοινό της, που θα αποτελέσει τον έξτρα παίκτη, να κάνει την υπέρβαση. Tα εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί προς πώληση και αναμένεται ότι πάνω από 13.000 κόσμος να βρεθεί στο ΓΣΠ. Δείχνει καλή εικόνα και αυτό το παραδέχονται και οι φίλοι της που ήταν δύσπιστοι στην αρχή της σεζόν. Σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη τις ευκαιρίες που θα βρει να της κάνει γκολ και να έχει τα μάτια της δεκατέσσερα στα μετόπισθεν.

Ο τρόπος που ήρθε η πρώτη αναποδιά έχει πεισμώσει τον Χένινγκ Μπεργκ και τους παίκτες του, οι οποίοι καλούνται να βγάλουν την πρέπουσα αντίδραση και στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, να μπουν με το... μαχαίρι στα δόντια και να δείξουν τις διαθέσεις τους. Ο αντίπαλος δεν έδειξε κάτι τρομερό και αν ο Γιόβετιτς ήταν αποτελεσματικός, θα μιλούσαμε για άλλα. Ο Μαυρουβούνιος ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις αλλά όση αποτελεσματικότητα είχε στα προηγούμενα τέσσερα ματς που σκόραρε πέντε γκολ, τόση αστοχία και γκίνια τον συνόδευσε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Πιο έτοιμος θα είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ο οποίος θα αποτελεί μία έξτρα επιλογή για τα άκρα της επίθεσης, ενώ και στο δεύτερό του παιχνίδι ο Έιτινγκ έδειξε πως είναι μία μονάδα που θα βοηθήσει στον νευραλγικό χώρο του κέντρου.

Ετοιμάζεται ο Φαμπιάνο

Εδώ και αρκετό καιρό έγινε γνωστό ότι ο Φαμπιάνο θα αποκτήσει το δικαίωμα να αγωνίζεται στην Εθνική Κύπρου. Πλέον, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος της έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Ο ομοσπονδιακός προπονητης Απόστολος Μάντζιος αναμένεται από την αμέσως επόμενη του κλήση να συμπεριλάβει τον 37χρονο γκολκίπερ στην αποστολή. Η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει στις 6 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας την Εθνική Αυστρίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Θυμίζουμε ότι με την κυπροποίησή του Φαμπιάνο απελευθερώνεται μια θέση ξένου στον κατάλογο Α για την Ομόνοια, ωστόσο δεν θεωρείται Κύπριος για σκοπούς ενδεκάδας.

Τα μεταγραφικά

Μπορεί το μυαλό να είναι στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται προσπάθειες στα μεταγραφικά. Ο Ράιαν Μαέ που έμεινε ελεύθερος από τη Στόουκ δεν αφήνει αδιάφορη την Ομόνοια, αξιολογούνται ωστόσο και άλλες περιπτώσεις για τη γραμμή κρούσης. Ως γνωστόν, πέραν από ενίσχυση στην επίθεση, γίνονται προσπάθειες και για απόκτηση αμυντικού.

