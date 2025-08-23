Η Τότεναμ «πάγωσε» τη Σίτι μέσα στο σπίτι της!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε η Τότεναμ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, με τα «σπιρούνια» να κυριαρχούν στο «Έτιχαντ» επικρατώντας με 2-0.

Η Τότεναμ συνεχίζει το ιδανικό της ξεκίνημα στην Premier League, αφού μετά το 3-0 επί της Μπέρνλι στην πρεμιέρα πανηγύρισε και το διπλό στο Έτιχαντ, επικρατώντας της Μάντσεστερ Σίτι με 2-0 για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 35ο λεπτό του ματς, με τον Μπρέναν Τζόνσον να πλασάρει από κοντά στην κίνηση έπειτα από γύρισμα του Ριτσάρλισον από τα δεξιά για το 0-1.

Λίγο πριν λήξει όμως, το πρώτο μέρος, η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο λάθος του Τράφορντ. Η άμυνα της Σίτι δεν μπόρεσε να διώξει και ο Παλίνια με δεξί δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-2 για την ομάδα του στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι Πολίτες απείλησαν στο δεύτερο μέρος και είχαν την ευκαιρία να μειώσουν στο 83′, όμως η κεφαλιά του Σίλβα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Βικάριο.

Η Τότεναμ συνέχισε να πιέζει, ψάχνοντας κι ένα τρίτο γκολ, το οποίο ωστόσο, δεν επέτρεψε ο Τράφορντ πραγματοποιώντας διπλή επέμβαση στις προσπάθειες των Σολάνκε και Οντομπέρ.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Στόουνς, Ντίας, Λιούις, Αϊτ-Νουρί (23′ Άκε), Ράιντερς, Γκονζάλες (75′ Ρόδρι), Τσερκί (54′ Σίλβα), Μπομπ (75′ Φόντεν), Μαρμούς (54′ Ντόκου), Χάλαντ.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Φαν ντε Φεν, Ρομέρο, Σπενς, Πόρο, Παλίνια (90+1 Ντάνσο), Μπετανκούρ, Σαρ, Τζόνσον (78′ Οντομπέρ), Κούντους (86′ Μπέργβαλ), Ριτσάρλισον (78′ Σολάνκε).

 

 

 

 

 

 

