Ο ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου ζει στις καρδιές μας – Η Ανόρθωση απαντά σε όσους αμφισβητούν

Δημοσιευτηκε:

Ο ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου ζει στις καρδιές μας – Η Ανόρθωση απαντά σε όσους αμφισβητούν

Ανακοίνωση από την ομάδα της Αμμοχώστου.

Η Ανόρθωση με ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη αντίδρασή της για τις απαράδεκτες αναφορές που θίγουν τη μνήμη του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής αλήθειας και της παρακαταθήκης που άφησε ο θρυλικός Σταυραετός του Μαχαιρά. Αναλυτικά:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου εκφράζει την έντονη αγανάκτησή της για τις απαράδεκτες και προσβλητικές αναφορές που έγιναν πρόσφατα σε διαδικτυακή εκπομπή σχετικά με τον ήρωα του Κυπριακού Ελληνισμού, Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, γέννημα θρέμμα της Κύπρου και επίτιμος πρόεδρος της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, δεν αποτελεί μόνο ένα σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας, αλλά και ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Συλλόγου μας. Από νεαρή ηλικία συνδέθηκε με την Ανόρθωση, τιμώντας τα γαλανόλευκα χρώματα μέσα από τον αθλητισμό, πριν αναδειχθεί σε θρυλική μορφή του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Η ηρωική του θυσία στο κρησφύγετο του Μαχαιρά, στις 3 Μαρτίου 1957, τον κατέστησε Αθάνατο Σταυραετό του Μαχαιρά και φάρο ελευθερίας για τις επόμενες γενιές. Ο Αυξεντίου δεν αγωνίστηκε για προσωπικό όφελος, θυσίασε τη ζωή του για να ζήσει η Κύπρος ελεύθερη.

Δηλώσεις που επιχειρούν να αμαυρώσουν τη μνήμη του, να μειώσουν το μεγαλείο της θυσίας του ή να τον παρουσιάσουν με τρόπο που δεν συνάδει με την ιστορική αλήθεια, αποτελούν βεβήλωση όχι μόνο της θυσίας του ίδιου αλλά και των ιερών αγώνων ολόκληρου του Κυπριακού Ελληνισμού.

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου δεν θα επιτρέψει ποτέ την αλλοίωση ή την παραχάραξη της ιστορίας. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ανήκει στο πάνθεον των Ηρώων μας και η μνήμη του αποτελεί ιερή παρακαταθήκη που θα υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο.

Καλούμε όλους να επιδεικνύουν τον ελάχιστο σεβασμό απέναντι στους ήρωες που θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς σήμερα να μιλούμε για πατρίδα και ελευθερία.

Η μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου είναι άσβεστη. Ο Σταυραετός του Μαχαιρά ζει και θα ζει πάντα στις καρδιές όλων των Ελλήνων της Κύπρου».

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Διαβαστε ακομη