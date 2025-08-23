ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Πάτησε Κύπρο η Εθνική Ιταλίας ενόψει FIBA EuroBasket 2025!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Πάτησε Κύπρο η Εθνική Ιταλίας ενόψει FIBA EuroBasket 2025!

Στόχος της Ιταλίας είναι να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση.

Έέφτασε το μεσημέρι στην Κύπρο η αποστολή της Εθνικής Ιταλίας, η πρώτη από τις έξι Εθνικές ομάδες που θα αγωνιστούν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό για τον γ’ όμιλο του FIBA EuroBasket 2025.

Η έλευση των ομάδων σηματοδοτεί και την τελική ευθεία στην οποία έχουμε μπει, ενόψει του σπουδαιότερου αθλητικού γεγονότος που θα διεξαχθεί ποτέ στη χώρα μας. Τις επόμενες μέρες, θα έρθουν στην Κύπρο οι εθνικές ομάδες των Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Ελλάδα.

Ο προπονητής της Ιταλίας, Τζιανμάρκο Ποτσέκο, έφερε μαζί του 13 συνολικά καλαθοσφαιριστές και αναμένεται να «κοπεί» ένας μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης την ερχόμενη Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

Οι καλαθοσφαιριστές της Εθνικής Ιταλίας είναι:

Μάρκο Σπίσου (Σαραγόσα)

Ντανίλο Γκαλινάρι (Βακέρος ντε Μπαγιαμόν)

Νίκολο Μέλι (Φενέρμπαχτσε)

Σιμόνε Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ)

Ντάριους Τόμπσον (Βαλένθια)

Τζαμπάολο Ρίτσι (Αρμάνι Μιλάνο)

Ματέο Σπανιόλο (Άλμπα Βερολίνου)

Γκαμπριέλε Πρότσιντα (Άλμπα Βερολίνου)

Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια)

Μόμο Ντιούφ (Βίρτους Μπολόνια)

Ρικάρντο Ροσάτο (Τράπανι)

Νίκολα Ακέλε (Βίρτους Μπολόνια)

Αλεσάντρο Παγιόλα (Βίρτους Μπολόνια)

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του ομίλου την Ελλάδα (28/8, 21:30), από την οποία ηττήθηκε στο πρόσφατο Τουρνουά Ακρόπολης με ένα καλάθι διαφορά και αναμένεται ένα αμφίρροπο παιχνίδι.

Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Γεωργία (30/8, 15:00), την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (31/8, 21:30), την Ισπανία (2/9, 21:30) και τέλος την Εθνική μας ομάδα στην αυλαία του ομίλου (4/9, 18:15).

Στόχος της Ιταλίας είναι να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση και να διεκδικήσει κάποιο από τα μετάλλια του FIBA EuroBasket 2025 κάνοντας την αρχή από την Λεμεσό.

Εισιτήρια τόσο για τα παιχνίδια της Εθνικής Ιταλίας, όσο και όλων των υπολοίπων αγώνων μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι έντεκα του Γκόμεθ κόντρα στην Ομόνοια Αρασίππου.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: Άρης – Απόλλων 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέρλο: «Πρόταση 4.5 εκατ. δολαρίων συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Γιατί δεν κάνει ντεμπούτο ο Κβιλιτάια...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Απών στην πρεμιέρα ο Μπράουν – Χάνει το ντεμπούτο απέναντι στην πρώην του ομάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Άρη στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με αυτούς τους έντεκα κάνει αρχή στη σεζόν ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δικαιώνεται και τον δικαιώνουν...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Κόπηκαν οι Χουγκάζ και Μπαζίνας - Αύριο η τελική δωδεκάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Τότεναμ «πάγωσε» τη Σίτι μέσα στο σπίτι της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πάτησε Κύπρο η Εθνική Ιταλίας ενόψει FIBA EuroBasket 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρόστερ πήρε μορφή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αλ Μουσράτι»

Ελλάδα

|

Category image

Η Αλ Ιτιχάντ θέλει το «παιδί θαύμα» της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Λιοντάρι» από τα αποδυτήρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη