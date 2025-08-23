ΒΙΝΤΕΟ: Πάτησε Κύπρο η Εθνική Ιταλίας ενόψει FIBA EuroBasket 2025!

Έέφτασε το μεσημέρι στην Κύπρο η αποστολή της Εθνικής Ιταλίας, η πρώτη από τις έξι Εθνικές ομάδες που θα αγωνιστούν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό για τον γ’ όμιλο του FIBA EuroBasket 2025.

Η έλευση των ομάδων σηματοδοτεί και την τελική ευθεία στην οποία έχουμε μπει, ενόψει του σπουδαιότερου αθλητικού γεγονότος που θα διεξαχθεί ποτέ στη χώρα μας. Τις επόμενες μέρες, θα έρθουν στην Κύπρο οι εθνικές ομάδες των Ισπανία, Γεωργία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Ελλάδα.

Ο προπονητής της Ιταλίας, Τζιανμάρκο Ποτσέκο, έφερε μαζί του 13 συνολικά καλαθοσφαιριστές και αναμένεται να «κοπεί» ένας μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης την ερχόμενη Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

Οι καλαθοσφαιριστές της Εθνικής Ιταλίας είναι:

Μάρκο Σπίσου (Σαραγόσα)

Ντανίλο Γκαλινάρι (Βακέρος ντε Μπαγιαμόν)

Νίκολο Μέλι (Φενέρμπαχτσε)

Σιμόνε Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ)

Ντάριους Τόμπσον (Βαλένθια)

Τζαμπάολο Ρίτσι (Αρμάνι Μιλάνο)

Ματέο Σπανιόλο (Άλμπα Βερολίνου)

Γκαμπριέλε Πρότσιντα (Άλμπα Βερολίνου)

Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια)

Μόμο Ντιούφ (Βίρτους Μπολόνια)

Ρικάρντο Ροσάτο (Τράπανι)

Νίκολα Ακέλε (Βίρτους Μπολόνια)

Αλεσάντρο Παγιόλα (Βίρτους Μπολόνια)

Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του ομίλου την Ελλάδα (28/8, 21:30), από την οποία ηττήθηκε στο πρόσφατο Τουρνουά Ακρόπολης με ένα καλάθι διαφορά και αναμένεται ένα αμφίρροπο παιχνίδι.

Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Γεωργία (30/8, 15:00), την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (31/8, 21:30), την Ισπανία (2/9, 21:30) και τέλος την Εθνική μας ομάδα στην αυλαία του ομίλου (4/9, 18:15).

Στόχος της Ιταλίας είναι να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση και να διεκδικήσει κάποιο από τα μετάλλια του FIBA EuroBasket 2025 κάνοντας την αρχή από την Λεμεσό.

Εισιτήρια τόσο για τα παιχνίδια της Εθνικής Ιταλίας, όσο και όλων των υπολοίπων αγώνων μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας more.com, στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/