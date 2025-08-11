ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ερωτηματικά ενόψει Ντιναμό Κιέβου... αλλά ο Καρσέδο ξέρει καλύτερα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Με ερωτηματικά ενόψει Ντιναμό Κιέβου... αλλά ο Καρσέδο ξέρει καλύτερα

Η αλήθεια είναι πως ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο εξέπληξε με τις επιλογές του στο πρώτο ματς με την Ντιναμό Κιέβου, με την Πάφος FC ωστόσο να παίρνει το ζητούμενο. Και με το 0-1 απέκτησε πλεονέκτημα ώστε να βρεθεί στα πλέι οφ του Champions League που ταυτόχρονα θα κλειδώσει και θέση στη League Phase του Europa League. Κάτι που, αν επιτευχθεί, θα φέρει πολλαπλά κέρδη σε όλα τα επίπεδα. Το κυριότερο όμως είναι πως θα διατηρηθεί η προοπτική για να εισέλθει στους χρυσοφόρους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Πάφος FC έπαιξε χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό, με τον «χρυσό» σκόρερ της αναμέτρησης Άντερσον Σίλβα να έρχεται από τον πάγκο και να βάζει ξανά τη σφραγίδα του, όπως άλλες τόσες φορές κατά την περσινή περίοδο. Ο Ντράγκομιρ είχε τον ρόλο... φορ και μαζί με Ζάζα και Όρσιτς πίεζαν ψηλά την άμυνα της αντιπάλου. Ο τιμονιέρης των πρωταθλητών εξέπληξε και έκανε ένα κοουτσάρισμα το οποίο είχε τη σφραγίδα του. Γιατί έκανε και ουσιαστικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και ήταν λογικό να πάρει τα εύσημα μιας και οι κινήσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για το διπλό, που ήταν το δεύτερο φετινό αφού προηγήθηκε αυτό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Είναι απρόβλεπτος και δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο ο Ισπανός τεχνικός θα επιλέξει την ίδια... συνταγή ή θα δώσει φανέλα βασικού στον Βραζιλιάνο φορ, ο οποίος φαίνεται να «κερδίζει» για την ώρα τον νεοφερμένο Μονς Μπασουαμινά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα ερωτηματικά. Δεξί μπακ έπαιξε ο Κορέια και έμεινε στον πάγκο ο Μπρούνο, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή. Υπάρχει το ενδεχόμενο τώρα να παίξουν και οι δύο και εκτός να μείνει ο Ζάζα.

Σκορ-Λουίζ μάλλον sold out

Αν και περίοδος διακοπών, οι Παφίτες ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία στο «Αλφαμέγα». Το σκορ του πρώτου αγώνα αλλά και το κάλεσμα του σταρ Νταβίντ Λουίζ αποτελούν σημαντικό κίνητρο ούτως ώστε να γίνει sold out. Αυτό αναμένουν οι διοικούντες και όλοι μαζί στο τέλος να πανηγυρίσουν μία ιστορική πρόκριση. «Μαζί για το όνειρο» αναφέρει ανάρτηση της ομάδας και ασφαλώς θα αποτελεί μεγάλη στιγμή αν η Πάφος περάσει στα πλέι οφ του Champions League.

Το βράδυ της Τρίτης, θα είναι παρών και ο Νταβίντ Λουίζ. Ετοιμάζουν εκπλήξεις στην Πάφο, με τον Βραζιλιάνο, ο οποίος δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, να αποτελεί πόλο έλξης. Σίγουρα η παρουσία του, πλέον στα γήπεδά μας, δίνει άλλη οντότητα και θα αποτελεί σημείο αναφοράς.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φάνηκε πολύ το... κενό

ΑΕΛ

|

Category image

Mε Αλιασίμ ο Τσιτσιπάς εάν περάσει τον Μπονζί

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με ερωτηματικά ενόψει Ντιναμό Κιέβου... αλλά ο Καρσέδο ξέρει καλύτερα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eνδιαφέρει ΑΕΛίστες, έκτακτη αλλαγή

ΑΕΛ

|

Category image

«Είμαι θυμωμένος. Δεν φέραμε σούπερ σταρ, όμως...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει» - Τι απάντησε για Ντράζιτς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Πέρεζ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Έσφιξε τις γροθιές του και ανακοινώθηκε ο Ρινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

BINTEO: Τα τρία τέρματα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φιλικές δοκιμές με τριάρα του ΑΠΟΕΛ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όταν η εξειδίκευση των σωμάτων ασφαλείας σώζει ζωές

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνεχίζει στη Λάρισα ο Σαγκάλ

Ελλάδα

|

Category image

Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάει Σαουδική Αραβία με χρυσό συμβόλαιο ο Μασούρας

Ελλάδα

|

Category image

Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη