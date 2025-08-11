Με ερωτηματικά ενόψει Ντιναμό Κιέβου... αλλά ο Καρσέδο ξέρει καλύτερα

Η αλήθεια είναι πως ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο εξέπληξε με τις επιλογές του στο πρώτο ματς με την Ντιναμό Κιέβου, με την Πάφος FC ωστόσο να παίρνει το ζητούμενο. Και με το 0-1 απέκτησε πλεονέκτημα ώστε να βρεθεί στα πλέι οφ του Champions League που ταυτόχρονα θα κλειδώσει και θέση στη League Phase του Europa League. Κάτι που, αν επιτευχθεί, θα φέρει πολλαπλά κέρδη σε όλα τα επίπεδα. Το κυριότερο όμως είναι πως θα διατηρηθεί η προοπτική για να εισέλθει στους χρυσοφόρους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Πάφος FC έπαιξε χωρίς καθαρόαιμο επιθετικό, με τον «χρυσό» σκόρερ της αναμέτρησης Άντερσον Σίλβα να έρχεται από τον πάγκο και να βάζει ξανά τη σφραγίδα του, όπως άλλες τόσες φορές κατά την περσινή περίοδο. Ο Ντράγκομιρ είχε τον ρόλο... φορ και μαζί με Ζάζα και Όρσιτς πίεζαν ψηλά την άμυνα της αντιπάλου. Ο τιμονιέρης των πρωταθλητών εξέπληξε και έκανε ένα κοουτσάρισμα το οποίο είχε τη σφραγίδα του. Γιατί έκανε και ουσιαστικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και ήταν λογικό να πάρει τα εύσημα μιας και οι κινήσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για το διπλό, που ήταν το δεύτερο φετινό αφού προηγήθηκε αυτό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Είναι απρόβλεπτος και δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο ο Ισπανός τεχνικός θα επιλέξει την ίδια... συνταγή ή θα δώσει φανέλα βασικού στον Βραζιλιάνο φορ, ο οποίος φαίνεται να «κερδίζει» για την ώρα τον νεοφερμένο Μονς Μπασουαμινά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα ερωτηματικά. Δεξί μπακ έπαιξε ο Κορέια και έμεινε στον πάγκο ο Μπρούνο, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή. Υπάρχει το ενδεχόμενο τώρα να παίξουν και οι δύο και εκτός να μείνει ο Ζάζα.

Σκορ-Λουίζ μάλλον sold out

Αν και περίοδος διακοπών, οι Παφίτες ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία στο «Αλφαμέγα». Το σκορ του πρώτου αγώνα αλλά και το κάλεσμα του σταρ Νταβίντ Λουίζ αποτελούν σημαντικό κίνητρο ούτως ώστε να γίνει sold out. Αυτό αναμένουν οι διοικούντες και όλοι μαζί στο τέλος να πανηγυρίσουν μία ιστορική πρόκριση. «Μαζί για το όνειρο» αναφέρει ανάρτηση της ομάδας και ασφαλώς θα αποτελεί μεγάλη στιγμή αν η Πάφος περάσει στα πλέι οφ του Champions League.

Το βράδυ της Τρίτης, θα είναι παρών και ο Νταβίντ Λουίζ. Ετοιμάζουν εκπλήξεις στην Πάφο, με τον Βραζιλιάνο, ο οποίος δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, να αποτελεί πόλο έλξης. Σίγουρα η παρουσία του, πλέον στα γήπεδά μας, δίνει άλλη οντότητα και θα αποτελεί σημείο αναφοράς.