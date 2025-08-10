ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκτακτη σύσκεψη για το τουρνουά προσφυγιάς

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη το πρωί της Δευτέρας (11/8) με αφορμή το θέμα της μη αδειοδότησης του «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Θυμίζουμε ότι το τουρνουά προσφυγίας θα διεξαχθεί διαφοροποιημένο με αφορμή το όλο ζήτημα.

Η σύσκεψη έχει ως στόχο να βρεθούν οι λύσεις προκειμένου τα παιχνίδια να διεξαχθούν κανονικά με την παρουσία οπαδών στις εξέδρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη σύσκεψη θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, της Ανόρθωσης, του Εθνικού και της Νέας Σαλαμίνας αφού ούτε οι έδρες των δύο τελευταίων έχουν λάβει τη σχετική άδεια.

