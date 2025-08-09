Μάλλον η τελευταία ευκαιρία του Μαρτίνς

Το σημερινό φιλικό με τον ΑΣΙΛ προσφέρεται για τον προπονητή του Εθνικού Ούγκο Μαρτίνς για να κάνει δοκιμές και να ελέγξει σε τι κατάσταση είναι το ρόστερ του. Ίσως και να είναι το τελευταίο φιλικό που ο Πορτογάλος τεχνικός θα κάνει δοκιμές αφού στο επόμενο φιλικό με την ΑΕΛ θα προβάρει ενδεκάδα πρεμιέρας. Εννοείται πως στο φιλικό με τον ΑΣΙΛ και οι βασικοί θα πάρουν τον χρόνο τους.

Ο Πορτογάλος προπονητής αναμένεται ότι θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που έχασαν κάποια φιλικά λόγω τραυματισμού. Μεταξύ αυτών είναι και οι Μπαχανάκ και Ψάλτης.

Στο φιλικό 1-1 με την Ανόρθωση οι δύο τελευταίοι νεοαποκτηθέντες ο Πορτογάλος εξτρέμ Λουίς Μασάδο και ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Λουίς Φελίπε αγωνίστηκαν για δεκαπέντε λεπτά. Τόσο ο Μασάδο όσο και ο Φελίπε θα πάρουν περισσότερο χρόνο στο σημερινό φιλικό.

Είναι παίκτες που αποκτήθηκαν για βασικοί και ο Μαρτίνς θέλει να τους ετοιμάσει ενόψει πρωταθλήματος.