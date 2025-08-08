ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kόμο: Συμφωvία με Μοράτα!

Σε συμφωνία ήρθαν ο Ισπανός επιθετικός, Άλβαρο Μοράτα, με την έκπληξη της περσινής σεζόν στην Ιταλία, Κόμο.

Μια συμφωνία μεταξύ τριών ομάδων, ήταν αυτή που έστειλε τον διεθνή επιθετικό, Άλβαρο Μοράτα, από την Κωνσταντινούπολη και τη Γαλατασαράι, στην Ιταλία και την Κόμο.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα δέχθηκε την πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ της Κόμο, ως αποζημίωση για να σπάσει το δανεισμό του Ισπανού επιθετικού στη Γαλατά, που είχε διάρκεια έως τον Ιανουάριο του 2026 και αμέσως μετά οι Ιταλοί των ανακοίνωσαν από τη Μίλαν ως δανεικό, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι (2026).

Μεγάλο ρόλο στο deal, διαδραμάτισε η σφοδρή επιθυμία του παίκτη να αγωνιστει με την Κόμο και να συνεργαστεί με το συμπατριώτη του προπονητή, Σεσκ Φάμπρεγας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη