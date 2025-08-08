Kόμο: Συμφωvία με Μοράτα!

Μια συμφωνία μεταξύ τριών ομάδων, ήταν αυτή που έστειλε τον διεθνή επιθετικό, Άλβαρο Μοράτα, από την Κωνσταντινούπολη και τη Γαλατασαράι, στην Ιταλία και την Κόμο.

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα δέχθηκε την πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ της Κόμο, ως αποζημίωση για να σπάσει το δανεισμό του Ισπανού επιθετικού στη Γαλατά, που είχε διάρκεια έως τον Ιανουάριο του 2026 και αμέσως μετά οι Ιταλοί των ανακοίνωσαν από τη Μίλαν ως δανεικό, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι (2026).

Μεγάλο ρόλο στο deal, διαδραμάτισε η σφοδρή επιθυμία του παίκτη να αγωνιστει με την Κόμο και να συνεργαστεί με το συμπατριώτη του προπονητή, Σεσκ Φάμπρεγας.