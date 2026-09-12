Χωρίς Μπεργκ στα επόμενα δύο η Ομόνοια - Ο Αθανασίου του έδειξε κόκκινη μετά το σφύριγμα της λήξης!

Ήταν έντονος ο Χένινγκ Μπεργκ με αρκετές αποφάσεις του διαιτητή Κυριάκου Αθανασίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

Και μετά το τέλος του αγώνα που ολοκληρώθηκε στο 0-0, κατευθύνθηκε προς το μέρος του ρεφ, ο οποίος του έδειξε την κόκκινη κάρτα.

Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει από τα επόμενα δύο παιχνίδια της Ομόνοιας. Αυτός με την Ε.Ν. Ύψωνα (20/09) εντός έδρας και αυτό με την Καρμιώτισσα εκτός έδρας (05/10).