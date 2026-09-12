Τριπλή αλλαγή και ντεμπούτο εν μέσω αποθέωσης για Ακιντόλα

Τριπλή αλλαγή με... κεντρικό πρόσωπο τον Νταβίντ Ακιντόλα έκανε ο Χένινγκ Μπεργκ στο 67ο λεπτό του ντέρμπι της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.

Ο Νιγηριανός εξτρέμ που επέστρεψε στην ομάδα μετά από έξι χρόνια, πέρασε στον αγώνα αντικαθιστώντας τον Μαγιαμπέλα, κάνοντας το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα και λαμβάνοντας την αποθέωση από την πράσινη εξέδρα.

Στις άλλες δύο αλλαγές, Εβάντρο και Τανάσε πήραν τις θέσεις των Τάνκοβιτς και Μοντνόρ αντίστοιχα.