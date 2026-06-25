Επιστρέφει στην Ομόνοια Αραδίππου ο Χριστοφή
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξανά στην Ομόνοια Αραδίππου ο Ανδρέας Χριστοφή.
Τα «περιστέρια» ανακοίνωσαν την επιστροφή του Κύπριου αμυντικού, ο οποίος την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στην Ένωση.
Ο 27χρονος στόπερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Αραδίππου και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία.
📝Η Ομόνοια Αραδίππου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή συμφωνίας διετούς συνεργασίας με τον Κύπριο αμυντικό Αντρέα Χριστοφή.— AC Omonoia Aradippou (@omo_aradippou) June 25, 2026
Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τον Αντρέα πίσω στην οικογένεια μας και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τα περιστέρια στο… pic.twitter.com/9nYhGKDDve