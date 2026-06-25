Επιστρέφει στην Ομόνοια Αραδίππου ο Χριστοφή

Ξανά στην Ομόνοια Αραδίππου ο Ανδρέας Χριστοφή.

Τα «περιστέρια» ανακοίνωσαν την επιστροφή του Κύπριου αμυντικού, ο οποίος την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στην Ένωση.

Ο 27χρονος στόπερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Αραδίππου και ως εκ τούτου θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία.