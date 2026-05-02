Παπασταύρου: «Έμαθα πάρα πολλά...»

Με τη χαρά να ξεχειλίζει, ο πρόεδρος της Ομόνοιας Σταύρος Παπασταύρου, στις τοποθετήσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη, είπε πως σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον προεδρικό θώκο, έμαθε πάρα πολλά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον κόσμο της Ομόνοιας. Όπως βλέπετε είναι τρομακτική η παρουσία του. Περιμέναμε πέντε χρόνια αλλά τα καταφέραμε με έναν πειστικό τρόπο». Για να προσθέσει όσον αφορά την πρόκληση του Champions League: «Φυσικά και είναι ο στόχος. Η ομάδα και ο οργανισμός Ομόνοια μπορεί να πάει στο Champions League. Δεν είναι εύκολο αλλά θα το προσπαθήσουμε».

Ερωτηθείς, πόσο πόσο ικανοποιημένος είναι: «Είμαι στο εννέα από τα δέκα. Το άλλο είναι πως έμαθα πάρα πολλά».

Εν κατακλείδι, σημείωσε: «Μια ομάδα όπως η Ομόνοια πρέπει να είναι υγιής για να έχει μέλλον. Χωρίς υγεία δεν έχεις μέλλον» και έκλεισε με ευχές προς την κόρη του που έχει τα γενέθλια.