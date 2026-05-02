LIVE: Ομόνοια - Άρης 3-0

Η μπάλα στη σέντρα με φόντο τον τίτλο!

Η Ομόνοια υποδέχεται στις 19:00 τον Άρη, στο κατάμεστο ΓΣΠ για την 6η αγωνιστική των play off.

Οι πράσινοι της πρωτεύουσας μπροστά σε τέσσερις γεμάτες κερκίδες θα ψάξουν το τρίποντο ώστε να «κλειδώσουν» και μαθηματικά τον τίτλο, ενώ η ομάδα της Λεμεσού θα παραταχθεί με στόχο το βαθμολογικό όφελος.

Το LIVE του αγώνα:

57΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 3-0 με τον Μαέ ο οποίος πέρασε και τον Βανά πριν σκοράρει!

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

Ημίχρονο, 2-0.

45+4΄Ευκαιρία για την Ομόνοια! Σουτ του Μπάλκοβετς εντός περιοχής, αποκρούει ο Βανά, η μπάλα στην επαναφορά χρυπά στον Εβάντρο και φεύγει έξω.

45΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος.

33΄Ευκαιρία για τον Άρη! Κεφαλιά του Εφαγκέ, λίγο έξω η μπάλα.

28΄Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια! Λίγο έξω το πλασέ του Εβάντρο

22΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 2-0 με Μαέ! Τραγικό λάθος από τον Βανά, χάνει το κοντρόλ, κλέβει ο Μαέ και πλασάρει στην κενή εστία για το 2-0.

12΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια με Τάνκοβιτς, 1-0! Με προβολή ο Σουηδός από κοντινή απόσταση, άνοιξε το σκορ.

7΄Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη! Ωραία ενέργεια από τον Μοντνόρ εντός περιοχής, έκανε το σουτ όμως η μπάλα έφυγε λίγο πάνω απ΄τα δοκάρια.

1΄Σέντρα

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου (46΄Σίμιτς) Μπάλκοβετς, Άιτινγκ, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Εβάντρο, Μαέ.

ΑΡΗΣ: Βανά, Κορέια, Σανέ, Γιαγκό (31΄Μπουράν) Μπαλόγκουν, Κάστανος, Γκάουσταντ (46΄Κακουλλής) Παζέ, Μοντνόρ, Χαραλάμπους, Εφαγκέ

ΣΚΟΡΕΡ: 12΄Τάνκοβιτς, 22΄, 57΄Μαέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης