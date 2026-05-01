Σφοδρή σύγκρουση Μαρμπόσα - Λομόνακο, στο νοσοκομείο αμφότεροι

Στο 45+1΄και έπειτα από εκτέλεση κόρνερ της Ομόνοιας Αραδίππου, οι Μπαρμπόσα και Λομόνακο στην προσπάθειά τους να πάρουν την κεφαλιά συγκρούστηκαν και τραυματίστηκαν.

Αμφότεροι αρχικά προσπάθησαν να συνεχίσουν, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό με αποτέλεσμα με το τέλος του πρώτου μέρους να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Τις θέσεις τους, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, πήραν οι Λουκουμπάρ και Ασενού.