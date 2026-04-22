Σήμερα το Τουρνουά Παλαιμάχων ΚΟΠ (πρόγραμμα και δυναμικό ομάδων)

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σήμερα στη Λακατάμια θα διοργανωθεί το μονοήμερο τουρνουά παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Το τουρνουά διοργανώνεται μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Κοινωνικής Ευθύνης της Ομοσπονδίας.

Σε συνεργασία με ομάδες παλαίμαχων ποδοσφαιριστών σε σειρά επαφών που έγιναν τους τελευταίους μήνες, ενδιαφέρον για συμμετοχή εκδηλώθηκε από τέσσερις ομάδες και μετά από κλήρωση, στην ημιτελική φάση θα διεξαχθούν οι ακόλουθοι αγώνες:

Στάδιο ΑΟΛ Λακατάμιας / 16:00

Π.Ο. Παλαιμάχων Λευκωσίας - Παλαίμαχοι ΕΝΠ & Ελεύθερης Αμμοχώστου

Στάδιο ΕΝ ΘΟΪ Λακατάμιας / 16:00

FC Veterans - Παλαίμαχοι Ακρίτα Χλώρακας

Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 60 λεπτά (2Χ30). Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, για την ανάδειξη του νικητή αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού αγώνα θα ακολουθεί  η διαδικασία των πέναλτι.

Οι νικήτριες ομάδες της ημιτελικής φάσης, θα αγωνιστούν στον τελικό που θα γίνει στο Στάδιο ΕΝ ΘΟΪ Λακατάμιας και ώρα 18:00.

Είσοδος ελεύθερη.

Το δυναμικό των ομάδων

Οι τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά στελεχώνονται από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που έκαναν καριέρα στις διοργανώσεις ΚΟΠ και κάποιοι από αυτούς διακρίθηκαν και στο εξωτερικό και έγραψαν ιστορία με την Εθνική μας ομάδα.

Το δυναμικό των ομάδων όπως δηλώθηκε για τη διεξαγωγή του τουρνουά:

Όμιλος Παλαιμάχων Λευκωσίας

Άγγελος Αγαθαγγέλου, Ιάκωβος Ιακώβου, Παύλος Παπαπαύλου, Στυλιανός Αντωνίου, Βάσος Μιχαήλ, Νίκος Χρίστου, Χαράλαμπος Πλάτωνος, Κωνσταντίνος Τζιωνής, Νίκος Τζιαπούρας, Άγγελος Χαραλάμπους, Γεώργιος Πέτρου, Νίκος Σατσιάς, Παναγιώτης Μούντουκος, Τάκης Παπέττας, Κώστας Καϊάφας, Κώστας Μαλέκκος, Χρίστος Χατζηπαντελίδης, Γιώργος Κωνσταντίνου, Ανδρέας Αβραάμ, Κώστας Σιαξιατές, Άντης Αποστόλου, Μανώλης Μανώλη, Προκόπης Προκοπίου, Νικόλας Δημητρίου.

ΕΝ Παραλιμνίου / Ελεύθερη Αμμόχωστος

Δήμος Γούμενος, Γιασεμάκης Γιασεμή, Γιώργος Μέρτακκας, Γιώργος Κύζας, Μαρτίνος Σολωμού, Σολωμός Σολωμού, Τάκης Τρισόκκας, Ζάκης Παπαδόπουλος, Πανίκος Σπύρου, Γιώργος Ζανέττος, Μιχάλης Κωνσταντίνου, Αδάμος Πιερέττης, Λευτέρης Μέρτακκας, Ξένιος Ανδρέου, Νικόλας Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης Δημητρίου, Γιώργος Αριστοτέλους.

Ακρίτας Χλώρακας

Νικόδημος Νικοδήμου, Χριστοφής Νικοδήμου, Κωνσταντίνος Μεταξάς, Νώντας Χωραττάς, Φίλιος Ευσταθίου, Ανδρέας Νικολάου, Αντώνης Φουαρτάς, Βίκτωρας Βασιλείου, Μάριος Κωνσταντίνου, Ηρόδοτος Χριστοδούλου, Νίκος Βασιλείου, Παναγιώτης Βασιλείου, Παναγιώτης Σταυρινού, Ευάγγελος Κωνσταντίνου, Ανδρέας Χατζηαντωνίου, Νίκος Παπασάββας, Γιώργος Νικοδήμου, Μάριος Καλοζώης, Άγγελος Αλέξη, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Προκόπης Φυλακτού, Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης.

FC Veterans 2022

Αδάμος Αδάμου, Αδάμος Ροδοσθένους, Χρίστος Ιωάννου, Αλέξης Προεστός, Ανδρέας Δημητρίου, Γιώργος Μερκής, Γιώργος Ψύλλος, Ιάκωβος Πάππουλος, Κωνσταντίνος Λουκά, Μάριος Δημητρίου, Μάριος Θεμιστοκλέους, Νίκος Παναγιώτου, Παντελής Ταύρου, Σάββας Παρμάκκης, Στέλιος Στυλιανού, Χρίστος Καλλένου, Γιόζεφ Κόνσλεϊ, Χρίστος Πιερέττης, Λευτέρης Καμηλάρης, Τάσος Ελευθερίου, Φώτης Παπουλής, Κώστας Γεωργίου, Δημήτρης Πισιάς, Πασχάλης Χατζηθωμά, Κονσταντίν Μπασόφ, Στέλιος Στυλιανού.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

