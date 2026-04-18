Σοβαροί οι κίνδυνοι από την άσκηση στην σκόνη

Του Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη

Προέδρος Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου

Διευθυντής του Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η βλαπτική της επίδραση αυξάνει καθημερινά τη νοσηρότητα και θνησιμότητα διεθνώς. Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι, όπως: το όζον, το διοξείδιο του θείου, του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ-10 και ΑΣ-2.5), είναι υπεύθυνοι για την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα που αναπνέουμε.

Τα αιωρούμενα σωματίδια, «Ατμοσφαιρική Σκόνη» κυρίως τα μικρότερα (ΑΣ-10 και ΑΣ-2.5), εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα, και προκαλούν βλάβες στους πνεύμονες και τις κυψελίδες.  Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με καρδιοαναπνευστικά νοσήματα, εκτίθενται σε μεγαλύτερους κινδύνους. Η Κύπρος συχνά πλήττεται από «σύννεφα» σκόνης προερχόμενα από άνυδρες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, αυξάνοντας τη συγκέντρωση σωματιδίων και τις συνέπειες για την  υγεία.

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επίδραση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η βλαπτική επίδραση της ρύπανσης εξαρτάται από τον χρόνο έκθεσης, τη συγκέντρωση ρύπων στον αέρα, τον ρυθμό αναπνοής, κ.α. Οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι κατά τη διάρκεια άσκησης ή άλλης μυϊκής εργασίας, καθώς η αναπνοή γίνεται πιο έντονη και πιο βαθιά, επιτρέποντας την είσοδο μεγαλύτερης ποσότητας ρύπων στους πνεύμονες.

Επιπτώσεις στην Υγεία από την Άσκηση με υψηλά επίπεδα Σκόνης

Η άσκηση σε ρυπαντικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει: ασκησιογενή βρογχόσπασμο, μείωση της πνευμονικής λειτουργίας, επιδείνωση του άσθματος ή αλλεργιών, αυξημένη φλεγμονώδη αντίδραση, καρδιοαγγειακές δυσλειτουργίες, κ.α Οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χρόνια νοσήματα.

Κίνδυνοι κατά την άθληση και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Τα παιδιά, λόγω του αναπτυσσόμενου οργανισμού τους και του αυξημένου ρυθμού αναπνοής, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους κινδύνους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι δραστηριότητες φυσικής αγωγής σε ανοικτούς χώρους κατά τη διάρκεια επεισοδίων ρύπανσης θα πρέπει να αναβάλλονται ή να τροποποιούνται αναλόγως για την ασφάλεια των μαθητών.

Οδηγίες σε Αθλητές και Αθλούμενους  σε περιόδους έντονης Σκόνης

Αθλητές, προπονητές και εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα επίπεδα ρύπανσης πριν την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται η αποφυγή υπαίθριων δραστηριοτήτων όταν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής σκόνης (ΑΣ-10) ξεπερνούν τα 50 μg/m³.

Για ήπια άσκηση (π.χ. περπάτημα), η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας είναι προτιμότερη. Για προπόνηση υψηλής έντασης, συνιστάται η μετάβαση σε κλειστούς χώρους με φίλτρα αέρα.

Η άθληση πρέπει να προστατεύει την υγεία και όχι να την επιβαρύνει.

Με την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, τα επεισόδια ρύπανσης αναμένεται να αυξάνονται και να εντείνονται. Αθλητές και Αθλούμενοι θα πρέπει να είναι ορθά ενημερωμένοι και να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους αναλόγως για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους.

