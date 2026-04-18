Ανακοίνωση ΚΟΑ για προστασία των αθλητών από τα υψηλά επίπεδα σκόνης

Ο ΚΟΑ με ανακοίνωσή του συστήνει την αποφυγή άσκησης σε υπαίθριο χώρο και την διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για προστασία των αθλητών και αθλουμένων, υπενθυμίζει ότι συστήνεται όπως αποφεύγεται εντελώς η άσκηση σε υπαίθριο χώρο λόγω των αυξημένων επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Ειδικότερα συστήνεται η διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις όπου η ωριαία συγκέντρωση σκόνης (PM10) υπερβαίνει τα 100 μg/m³ (πορτοκαλί ή κόκκινο επίπεδο).