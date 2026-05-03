Τότε σκαρφάλωσε... ξανά στην κορυφή η Ομόνοια και δεν κοίταξε ποτέ πίσω!

Ήταν 3 Ιανουαρίου 2026.

Η Ομόνοια κερδίζει εκτός έδρας με 4-0 τον Ακρίτα ενώ μία μέρα αργότερα (04/01/2026), η Πάφος FC χάνει από τον Απόλλωνα με 2-1 στη Λεμεσό.

Οι πράσινοι, έστω και με παιχνίδι περισσότερο αφού είχε αναβληθεί το Πάφος FC-AΠΟΕΛ (22/12/2025), ανεβαίνει ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (36-34), με το πέρας της 16ης αγωνιστικής.

Είχε βρεθεί στο πρώτο σκαλοπάτι και με το πέρας της 8ης αγωνιστικής, όταν και είχε νικήσει την Πάφος FC (2-1). Tότε όμως ακολούθησαν κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα και έπεσε από αυτήν.

Από τις αρχές του χρόνου λοιπόν, επέστρεψε στην κορυφή. Και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ούτε όταν έκανε την... κοιλιά της και δέχθηκε ήττα από τον ΑΠΟΕΛ και έφερε ισοπαλία με τον Απόλλωνα στο β΄ γύρο. Είχε χτίσει τόση διαφορά που έλεγχε πλήρως την κατάσταση.

Μπήκε στα πλέι οφ με ισοπαλία αλλά με πέντε σερί νίκες, έδειξε πόσο αποφασισμένη ήταν να επιστρέψει στον θρόνο της, πέντε χρόνια μετά από την τελευταία φορά.

Το +16 τα λέει όλα.