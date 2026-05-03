ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τότε σκαρφάλωσε... ξανά στην κορυφή η Ομόνοια και δεν κοίταξε ποτέ πίσω!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τότε σκαρφάλωσε... ξανά στην κορυφή η Ομόνοια και δεν κοίταξε ποτέ πίσω!

Δεν κλώτσησε την ευκαιρία και έκανε απόλυτο κουμάντο.

Ήταν 3 Ιανουαρίου 2026.

Η Ομόνοια κερδίζει εκτός έδρας με 4-0 τον Ακρίτα ενώ μία μέρα αργότερα (04/01/2026), η Πάφος FC χάνει από τον Απόλλωνα με 2-1 στη Λεμεσό.

Οι πράσινοι, έστω και με παιχνίδι περισσότερο αφού είχε αναβληθεί το Πάφος FC-AΠΟΕΛ (22/12/2025), ανεβαίνει ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (36-34), με το πέρας της 16ης αγωνιστικής.

Είχε βρεθεί στο πρώτο σκαλοπάτι και με το πέρας της 8ης αγωνιστικής, όταν και είχε νικήσει την Πάφος FC (2-1). Tότε όμως ακολούθησαν κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα και έπεσε από αυτήν.

Από τις αρχές του χρόνου λοιπόν, επέστρεψε στην κορυφή. Και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ούτε όταν έκανε την... κοιλιά της και δέχθηκε ήττα από τον ΑΠΟΕΛ και έφερε ισοπαλία με τον Απόλλωνα στο β΄ γύρο. Είχε χτίσει τόση διαφορά που έλεγχε πλήρως την κατάσταση.

Μπήκε στα πλέι οφ με ισοπαλία αλλά με πέντε σερί νίκες, έδειξε πόσο αποφασισμένη ήταν να επιστρέψει στον θρόνο της, πέντε χρόνια μετά από την τελευταία φορά.

Το +16 τα λέει όλα.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην αντεπίθεση με Σα Πίντο «μπροστάρη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα σενάρια, οι ανατροπές και ο ρόλος του «4ου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Λάρνακα: Γρονθοκόπησαν βοηθό διαιτητή – Στο εδώλιο 38χρονος

Category image

Παίζει πρώτη και θέλει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Τότε σκαρφάλωσε... ξανά στην κορυφή η Ομόνοια και δεν κοίταξε ποτέ πίσω!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (03/05)

TV

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ & Απόλλων-Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν έχει φρένο η Μπαρτσελόνα και 10η σερί νίκη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει στη μάχη για το Champions League η Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Οι πανηγυρισμοί για το 22ο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρωταθλήτρια η Λέφσκι στη Βουλγαρία, «αποκαθήλωση» για τη Λουντογκόρετς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ - Πραστίτης: «Έχουμε ρόστερ που θα είναι καλύτερο για τη νέα σεζόν»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η νίκη-κορυφής για την Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έσπασε το σερί των διαφορετικών πρωταθλητών η Ομόνοια και... ισοφάρισε τον ΑΠΟΕΛ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η αγκαλιά Παπασταύρου - Μπεργκ, η απέραντη χαρά του Σεμέδο και οι σαμπάνιες στ΄αποδυτήρια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη