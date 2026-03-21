Έσπασε καρδιές και... την κατάρα και ξέφυγε για τα καλά η Ανόρθωση

Έσπασε καρδιές και... την κατάρα και ξέφυγε για τα καλά η Ανόρθωση

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+10’ από τον Λόπες η Ανόρθωση κέρδισε με 3-2 τον Ακρίτα και κερδίζοντας για πρώτη φορά μετά το 2022 την ομάδα της Χλώρακας, ξέφυγε για τα καλά από τους μπελάδες του υποβιβασμού.

Η «Κυρία» πλέον με 35 βαθμούς είναι στην πρωτοπορία του β’ ομίλου, εννέα βαθμούς μπροστά από τη σημερινή αντίπαλό της που είναι στην επικίνδυνη ζώνη με 26 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα ήταν συγκλονιστική. Ο Ακρίτας προηγήθηκε στο 41’ με τον Φερνάντες να σκοράρει από κοντά, ενώ η Ανόρθωση έφερε τα πάνω κάτω από το 68’ μέχρι το 74’, πρώτα ισοφαρίζοντας με τον Σένσι κι έπειτα μπαίνοντας μπροστά στο σκορ με τον Χρυσοστόμου.

Λίγο προτού συμπληρωθεί το 90’ και συγκεκριμένα στο 88’ ο Ακρίτας μπόρεσε να φέρει τον αγώνα στα ίσα, όταν άθελά του ο Τόσιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Εν τέλει, στο φινάλε οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λόπες στο 90+11’ , που δόθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για χέρι του Ζάμπελιν.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος του αγώνα

90+11' - ΓΚΟΛ. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λόπες

90+8' Μετά από σέντρα του Σένσι, η μπάλα φάνηκε να χτυπά στο χέρι του Ζάμπελιν και μετά από εξέταση στο VAR δίνεται πέναλτι για την Ανόρθωση

88' - ΓΚΟΛ. 2-2. Άθελά του ο Τόσιτς στην προσπάθεια να διώξει στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του

74'- ΓΚΟΛ. 2-1. Ο Σένσι έγινε δημιουργός αυτή τη φορά και δίνοντας στον Χρυσοστόμου, αυτός με ιδανικό τελείωμα έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ

71' - Μόλις έξω το σουτ από τον Τάντι

68' ΓΚΟΛ. 1-1. Σέντρα από τον Τάντι, με άπιαστη κεφαλιά ο Σένσι φέρνει τον αγώνα στα ίσα

52' - Πάνω στον τερματοφύλακα της Ανόρθωσης η προσπάθεια του Καρλίτος

'Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

41' - ΓΚΟΛ. 0-1. Σέντρα του Μανού, ο Φερνάντες από κοντά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα

40' - Κεφαλιά του Χρυσοστόμου, λίγο πάνω από τα δοκάρια του Περντρέου

22' - Νέα απειλή του Ακρίτα, ο Τόσιτς έκανε σωτήρια παρέμβαση στην προσπάθεια του Κάστρο

21' - Σέντρα από τα δεξιά από τον Ανάνγκ, άστοχη κεφαλιά από τον Κάστρο από κοντινή θέση

10' - Χωρίς κάτι ιδιαίτερο ακόμη το παιχνίδι

1'- Έναρξη του αγώνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ:  Κάρλστρεμ, Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Τόσιτς, Σεργίου (46΄Θάντι), Κίκο, Μίντεντορπ (46′ Ιωάννου), Σένσι, Χρυσοστόμου, Μπέζους (46′ Ντιόν), Λόπες

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Αντωνίου, Φερνάντες, Κάστρο (77' Βασιλείου), Ιωάννου (Βινιάτο 85΄), Ζάμπελιν, Ζήνωνος, Μανού (Μπενίτο 85΄), Λιμπόμπε (Ρομό 67'), Καρλίτος (Ταφερτσόφερ 67'), Ανάνγκ.

ΣΚΟΡΕΡ: 68' Σένσι, 74' Χρυσοστόμου, 90+11' Λόπες / 41' Φερνάντες, 88' αυτ. Τόσιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+1' Καρλίτος, 90+9' Ζάμπελιν

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

