Ορισμοί διαιτητών σε «Τάσος Μάρκου» και «Αμμόχωστος»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.
Παρασκευή, 20.02.2026 / 19:00
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Νικολαίδης Χρίστος
Παρασκευή, 20.02.2026 / 19:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Vitex Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης