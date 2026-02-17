ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις για τα πλέι οφ του Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις για τα πλέι οφ του Champions League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Το Champions League επιστρέφει στη δράση σχεδόν μετά από ένα μήνα από την ολοκλήρωση της League Phase, με τις αναμετρήσεις για τα πλέι οφ της διοργάνωσης που θα κρίνουν τις 8 ομάδες που θα συνεχίσουν στους 16, με τη Stoiximan να προσφέρει Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Στις 19:45 η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται την Γιουβέντους με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 3.25 στη νίκη των Τούρκων, 3.40 στην ισοπαλία και 2.25 στη νίκη των Ιταλών. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Κενάν Γιλντίζ αποτιμάται στα 4.90.

Άλλες τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 22:00. Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Stoiximan να δίνει απόδοση 3.60 στη νίκη των Πορτογάλων, 3.85 στην ισοπαλία και 2.16 στην επικράτηση των Ισπανών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης προσφέρεται στα 2.70 και στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να κερδίσει η Ρεάλ και να σκοράρει ο Εμπαπέ στα 3.25.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Μεγάλο ενδιαφέρον και στον αγώνα Ντόρτμουντ-Αταλάντα με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των Γερμανών στα 2.19, την ισοπαλία στα 3.67 και τη νίκη των Ιταλών στα 3.69. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης της Ντόρτμουντ με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, αποτιμάται στα 4.75.

 Τέλος, την ίδια ώρα η Μονακό υποδέχεται την Παρί Σεν-Ζερμέν με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των γηπεδούχων στα 6.10, την ισοπαλία στα 4.60 και τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο 1.50. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να κερδίσει η περυσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης και στα δύο ημίχρονα δίνεται στα 3.90.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη