Κρούση της Αλ Χιλάλ για Παυλίδη - Πόσα εκατομμύρια ζήτησε η Μπενφίκα

Το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη συνεχίζει να «παίζει» δυνατά στη μεταγραφική αγορά, με τις εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν με την Μπενφίκα να έχουν ανοίξει κύκλο ενδιαφέροντος και εκτός Ευρώπης.

Η Αλ Χιλάλ ήταν μία από τις ομάδες που κινήθηκαν για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, προχωρώντας σε επαφές τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή όσο και με τον πορτογαλικό σύλλογο. Ο Παυλίδης φέρεται να άκουσε με θετικό τρόπο το ενδεχόμενο μιας μετακίνησης στη Saudi Pro League, εφόσον διαμορφώνονταν οι κατάλληλες συνθήκες.

Το καθοριστικό σημείο, ωστόσο, προέκυψε στις συζητήσεις με την Μπενφίκα. Όπως αποκαλύπτει ο Σάσα Ταβολιέρι, οι «αετοί» της Λισαβόνας ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή τις οικονομικές τους απαιτήσεις, θέτοντας πολύ ψηλά τον πήχη για την παραχώρηση του βασικού τους φορ.

Συγκεκριμένα, η Μπενφίκα αξιώνει τουλάχιστον 70 εκατομμύρια ευρώ για να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, ένα ποσό που δε βρήκε ανταπόκριση από την πλευρά της Αλ Χιλάλ, η οποία προς το παρόν αποσύρθηκε από την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πορτογαλικός σύλλογος είχε αποκτήσει τον Παυλίδη από την Άλκμααρ έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια. Την τρέχουσα σεζόν, ο 27χρονος επιθετικός μετρά 19 γκολ στο πρωτάθλημα και 26 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την επίθεση της Μπενφίκα.

Athletiko