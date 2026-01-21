ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκριση επί του Απόλλωνα μέσα στη λεμεσό για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου

Ο Αχιλλέας Καϊμακλίου κερδίζοντας εκτός έδρας τον Απόλλωνα με 76-72 για τον α’ γύρο του Κυπέλλου ECOMMBX πήρε την πρόκριση για την οκτάδα της διοργάνωσης. 

Ο Αχιλλέας Καϊμακλίου πήρε το προβάδισμα με επτά πόντους στα πρώτα δύο λεπτά (0-7) έπειτα από δύο πόντους του Cole και πέντε του Reynolds, ενώ στο 6' η διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (5-15) έπειτα από λέι από του δεύτερου. Ο Απόλλωνας μείωσε στο σκορ και ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου με το καλάθι του Adams η διαφορά ήταν στους τρεις (13-16), όσους και στην ολοκλήρωση του δεκαλέπτου (15-18) μετά από καλάθια των Mansel και Plet.

Ο Plet πέτυχε και τα πρώτα δυο καλάθια του δεύτερου δεκαλέπτου, βάζοντας την ομάδα της Λεμεσού μπροστά στο σκορ (19-18), ενώ στο 14' οι βολές του Thomas έδωσαν προβάδισμα έξι πόντων (28-21). Στο 19' μετά από δύο συνεχόμενα καλάθια του Thomas η διαφορά ήταν ξανά στους έξι (36-30), ο Αχιλλέας Καϊμακλίου απάντησε με δυο βολές και ένα λέι απ του Reynolds, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με δίποντο του Thomas (38-34).

Στη μεγαλύτερη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου υπήρχε εναλλαγή στο σκορ, με τους φιλοξενούμενους στο 29' έπειτα από σερί δέκα πόντων πόντων βρέθηκε να προηγείται με έξι πόντους. Η ίδια διαφορά υπήρχε και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (54-60), αφού ακολούθησαν δυο βολές από τον Thomas και λέι απ του Μιλίνκοβιτς.

Στο 36' έπειτα από δυο σερί καλάθια των Cole και Reynolds ο Αχιλλέας άνοιξε την ψαλίδα του σκορ στους εννέα πόντους (62-71), ενώ στο 38' ανέβασε τη διαφορά στους 11 (64-75) μετά το δίποντο του Mansel. Oι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στη συνέχεια όμως η ομάδα του Καϊμακλίου πήρε το ροζ φύλλο και την πρόκριση με τελικό σκορ 76-72, όπως διαμορφώθηκε με το τρίποντο του Powell στα τελευταία δευτερόλεπτα.

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-18, 38-34, 54-60, 72-76

Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης)

Plet 21, Thomas 26, Adams 2, Powell 10 (1), Ιερωνυμίδης 8 (1), Καραμπατάκης, Παπαδημητρίου 5 (1), Γρίβας

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευρυπίδης Ανδρέου)

Νεοφύτου 10 (2), Mansel 10, Cole 10 (1), Κωνσταντίνου 7 (1), Reynolds 34 (1), Mιλίνκοβιτς 4, Αντρέου 1, Αλεξανδρίδης

Διαβαστε ακομη