ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος ο Χάμπος από την Ντιναμό Βουκουρεστίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος ο Χάμπος από την Ντιναμό Βουκουρεστίου

Παρελθόν από την Ντιναμό Βουκουρεστίου αποτελεί ο Χάμπος Κυριάκου.

Η ρουμανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Κύπριο διεθνή χαφ, μετά από μισό χρόνο.

Ο Χάμπος, ο οποίος κατέγραψε 21 συμμετοχές με την Ντιναμό (19 στο πρωτάθλημα και δύο στο κύπελλο) και χώρισε φιλικά με τους Ρουμάνους, βρίσκεται πλέον στο ψάξιμο για τη νέα του ομάδα και απομένει να δούμε κατά πόσο θα επαναπατριστεί η αν και ο επόμενος σταθμός του θα είναι εκτός συνόρων.

Η ανακοίνωση της Ντιναμό:

Ευχαριστούμε, Χαράλαμπε Κυριάκου! Ο Κύπριος παίκτης έχει φτάσει σε φιλικό τερματισμό της συμφωνίας με τη διοίκηση του συλλόγου μας. Έχοντας αφιχθεί το καλοκαίρι αυτής της σεζόν, ο Κυριάκου έπαιξε συνολικά σε 21 αγώνες για την ομάδα μας, μοιράζοντας τρεις ασίστ. Ευχόμαστε στον Χαράλαμπο καλή επιτυχία στην καριέρα του και τον ευχαριστούμε για την προσπάθειά του για την Ντιναμό!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξανά κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς η Έλενα Κουλιτσένκο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κυρίαρχη Ολυμπιάδα, ξανά κορυφαία ομάδα γυναικών!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρέλαβε ο Πετεβίνος το «Χρυσό Παπούτσι» του Ελ Αραμπί

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Back to back για την Πάφο: Κορυφαία ανδρική ομάδα του 2025!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύτηκε η κορυφαία ενδεκάδα του 2025

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μόνο... Ομόνοια οι MVP του 2025

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Χάμπο Κυριάκου η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Δημητρίου για τους «Θεούς του Ολύμπου»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Χάνει Ριτσάρλισον για δύο μήνες η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ενδιαφέρον της Γαλατάσαραϊ για τον Ομάρ Μαρμούς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Χάμπος από την Ντιναμό Βουκουρεστίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Πράτες της Κρουζέιρο»

Ελλάδα

|

Category image

Η πρωτοποριακή απόφαση του Ηλιόπουλου για το πού θα δοθεί το πρόστιμο των παικτών

Ελλάδα

|

Category image

Καλές οι εντυπώσεις, όμως οι βαθμοί είναι που μετρούν...

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Πανσερραϊκός πήρε παίκτη που είχε πωληθεί 50 εκατ. ευρώ και έχει 45 συμμετοχές στο Champions League

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη