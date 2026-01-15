Τέλος ο Χάμπος από την Ντιναμό Βουκουρεστίου

Παρελθόν από την Ντιναμό Βουκουρεστίου αποτελεί ο Χάμπος Κυριάκου.

Η ρουμανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Κύπριο διεθνή χαφ, μετά από μισό χρόνο.

Ο Χάμπος, ο οποίος κατέγραψε 21 συμμετοχές με την Ντιναμό (19 στο πρωτάθλημα και δύο στο κύπελλο) και χώρισε φιλικά με τους Ρουμάνους, βρίσκεται πλέον στο ψάξιμο για τη νέα του ομάδα και απομένει να δούμε κατά πόσο θα επαναπατριστεί η αν και ο επόμενος σταθμός του θα είναι εκτός συνόρων.

Η ανακοίνωση της Ντιναμό:

Ευχαριστούμε, Χαράλαμπε Κυριάκου! Ο Κύπριος παίκτης έχει φτάσει σε φιλικό τερματισμό της συμφωνίας με τη διοίκηση του συλλόγου μας. Έχοντας αφιχθεί το καλοκαίρι αυτής της σεζόν, ο Κυριάκου έπαιξε συνολικά σε 21 αγώνες για την ομάδα μας, μοιράζοντας τρεις ασίστ. Ευχόμαστε στον Χαράλαμπο καλή επιτυχία στην καριέρα του και τον ευχαριστούμε για την προσπάθειά του για την Ντιναμό!