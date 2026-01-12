Δυσαρέσκεια ΠΑΣΠ για την εγκύκλιο της ΚΟΠ: Πώς μπορεί ένας αλλοδαπός να ζει στην Κύπρο με μισθό κάτω των €500;

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωση από τον ΠΑ.Σ.Π.

Ανακοίνωση από τον ΠΑ.Σ.Π. που καταγγέλει παραβίαση της νομοθεσίας:

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Π.) εκφράζει την έντονη και κατηγορηματική του αντίθεση στην τελευταία εγκύκλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2026, η οποία αφορά τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες.

Η εν λόγω εγκύκλιος παραβιάζει ευθέως την ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και εισάγει δυσμενή και ρατσιστική διάκριση, τόσο λόγω φύλου όσο και λόγω κατηγορίας πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα:

-Για τις επαγγελματίες ποδοσφαιρίστριες, η ΚΟΠ καθορίζει κατώτατο μισθό μόλις €262, αντί του νόμιμου κατώτατου μισθού των €979 που ισχύει για τους άνδρες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για κατάφωρη διάκριση λόγω φύλου, η οποία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.

-Αντίστοιχη παράνομη διάκριση παρατηρείται και στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της Β΄ Κατηγορίας, όπου η ΚΟΠ θεωρεί ως κατώτατο μισθό τα €457, αντί των €979 που ορίζει ο νόμος. Λες και οι ομάδες της Β΄ Κατηγορίας πραγματοποιούν «μισές προπονήσεις» ή οι ποδοσφαιριστές εργάζονται με «μισή επαγγελματική ιδιότητα».

Εύλογα τίθενται σοβαρά ερωτήματα:

-Πώς είναι δυνατόν ένας αλλοδαπός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής να εργοδοτείται νόμιμα στην Κύπρο με μισθό €457 τον μήνα;

-Πώς μια επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια από τις ΗΠΑ μπορεί να εργάζεται στην Κύπρο με μισθό €262, ποσό που δεν διασφαλίζει ούτε τις στοιχειώδεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης;

Φυσικά τα εν λόγω ποσά είναι εξευτελιστικά ακόμη και για την διαβίωση των Κύπριων επαγγελματιών.

Η οδηγία αυτή της ΚΟΠ προς τα σωματεία είναι παράνομη, αντισυνταγματική και αντίθετη με την εργατική νομοθεσία, τις αρχές ίσης μεταχείρισης και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγείρει ερωτηματικά.

Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί:

-Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να παρέμβει άμεσα και να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους στα ποδοσφαιρικά σωματεία για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες.

-Την Πολιτεία να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του κατώτατου μισθού σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, χωρίς διακρίσεις.

Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν πρόκειται να ανεχθεί πρακτικές που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαιωνίζουν διακρίσεις στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ισότητας. Για την αξιοπρέπεια, την ισότητα και το σεβασμό στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή και ποδοσφαιρίστρια».

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

