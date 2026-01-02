ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βάργκα για την ΑΕΚ

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα αναμένεται στις 4 Ιανουαρίου στην Αθήνα, ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του Μπαρναμπάς Βάργκα για την ΑΕΚ, με τον Ούγγρο επιθετικό να ετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Ελλάδα.

Ο 31χρονος διεθνής φορ έχει προγραμματιστεί να φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή (04/01), ώστε να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Βάργκα θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του και θα αποτελέσει τη δεύτερη χειμερινή προσθήκη της ΑΕΚ μετά τον Γκεοργκίεφ.

