«Πράσινο φως από Παναθηναϊκό στα 6.5 εκατ. της Γκρέμιο για Τετέ»

Δημοσίευμα από την Βραζιλία παρουσιάζει ως... τελειωμένη υπόθεση την μεταγραφή του Τετέ στην Γκρέμιο, για το ποσό των 6.5 εκατ. ευρώ.

Η Γκρέμιο επιδιώκει την μεταγραφή του Ματέους Τετέ, με το όνομα του Βραζιλιάνου εξτρέμ του «Τριφυλλιού» να πρωταγωνιστεί στα ΜΜΕ της Βραζιλίας τις τελευταίες ημέρες.

Σε πρώτη φάση, στην χώρα του καφέ έκαναν λόγο για προσπάθεια απόκτησής του με δανεισμό και υποχρεωτική οψιόν αγοράς, όμως ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε πως ο παίκτης δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ως δανεικός

Πλέον, Μέσα που ασχολούνται με την Γκρέμιο υποστηρίζουν ότι η μεταγραφή του ταλαντούχου άσου είναι στην τελική ευθεία, αφού έχει δοθεί το... πράσινο φως από το «Τριφύλλι», για ένα ποσό της τάξεως των 6.5 εκατ. ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο εκπρόσωπος του παίκτη δουλεύει τις τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε τις επόμενες ημέρες το «deal» να λάβει και επίσημη μορφή.

sdna.gr