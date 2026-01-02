ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει για το... μπαμ με Τσούμπερ η Κηφισιά!

Για το... μπαμ με την απόκτηση του Στίβεν Τσούμπερ κινείται η Κηφισιά.

Μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Τετέι αλλά και το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός κινείται για να ντύσει από τώρα στα πράσινα τον Παύλο Παντελιδη, η Κηφισιά θέλει να μην αποδυναμωθεί το ρόστερ της και από την πλευρά της θέλει να κάνει μία ηχηρή μεταγραφή.

Ετσι, η ομαδα των Βορείων Προαστίων κινείται για να κάνει το... μπαμ με την απόκτηση του Στίβεν Τσούμπερ. Ο Ελβετός άσος αποχώρησε από τη Ζυρίχη, στην οποία πήγε μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην Ελλάδα και την Stoiximan Super League.

sdna.gr 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη