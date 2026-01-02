Έκλεισε 17χρονο ταλέντο από την Αούστρια Βιέννης η Λίβερπουλ

Σε συμφωνία με την Αούστρια Βιέννης για την απόκτηση του 17χρονου στόπερ, Ιφεανί Ντούκβε, ήρθε η Λίβερπουλ.

Επένδυση για το μέλλον έκανε η Λίβερπουλ με την απόκτηση του ταλαντούχου, Ιφεανί Ντούκβε από την Αούστρια Βιέννης.

Όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media ο έγκριτος σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι reds ήρθαν σε συμφωνία με τους Αυστριακούς για να κάνουν δικό τους τον 17χρονο κεντρικό αμυντικό, που ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα από το καλοκαίρι.

Η Αούστρια είπε το «ναι» στην πρόταση των πρωταθλητών Αγγλίας, που θεωρούν τον Ντούκβε ως ένα τεράστιο ταλέντο και ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια.

Ο νεαρός παίκτης είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αυστρίας, ενώ δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Αούστρια.

