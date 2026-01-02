ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκλεισε 17χρονο ταλέντο από την Αούστρια Βιέννης η Λίβερπουλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκλεισε 17χρονο ταλέντο από την Αούστρια Βιέννης η Λίβερπουλ

Ο νεαρός παίκτης θα ενσωματωθεί στους reds στο ερχόμενο καλοκαίρι.

Σε συμφωνία με την Αούστρια Βιέννης για την απόκτηση του 17χρονου στόπερ, Ιφεανί Ντούκβε, ήρθε η Λίβερπουλ.

Επένδυση για το μέλλον έκανε η Λίβερπουλ με την απόκτηση του ταλαντούχου, Ιφεανί Ντούκβε από την Αούστρια Βιέννης.

Όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα social media ο έγκριτος σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι reds ήρθαν σε συμφωνία με τους Αυστριακούς για να κάνουν δικό τους τον 17χρονο κεντρικό αμυντικό, που ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα από το καλοκαίρι.

Η Αούστρια είπε το «ναι» στην πρόταση των πρωταθλητών Αγγλίας, που θεωρούν τον Ντούκβε ως ένα τεράστιο ταλέντο και ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια.

Ο νεαρός παίκτης είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αυστρίας, ενώ δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Αούστρια.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η εντεκάδα της ΑΕΛ - Σαβο και Παρούτης στον πάγκο

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκαν κανονικά Γιακουμάκης, Μιχαηλίδης και Σάστρε

Ελλάδα

|

Category image

Η Ferrari αποχαιρέτησε τον Ζου Γκουάνγιου

AUTO MOTO

|

Category image

Πάνε για πλάνο Β...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κίνδυνος τιμωρίας στον Ζεσούς από την FA – «Ήρεμη» η Άρσεναλ, θυμάται την ιστορία με τον Χάκπο και την… ίδια φανέλα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Το βλέπω ως τιμή, όχι ως πίεση να κουβαλώ το όνομα του πατέρα μου»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στη Γένοβα ο Μήτογλου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σαμπντόρια

Ελλάδα

|

Category image

«Το γυναικείο τένις δεν χρειάζεται τη “Μάχη των Φύλων”, εκτιμά η Σβιόντεκ

Τένις

|

Category image

Υπό κράτηση ο οδηγός του Τζόσουα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σοκ στον Παναθηναϊκό με Ντέσερς - Υπέστη ρήξη τένοντα

Ελλάδα

|

Category image

Θλιβερή είδηση στο Κόπα Άφρικα: Έχασε τον γιο του ο Αζίζ Κι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαμός στη Σαουδική Αραβία: Ο Ζοάο Φέλιξ δέχτηκε χαστούκι στο τέλος του αγώνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρδιόλα: «Το ξέρω ότι με βαρεθήκατε, έχουν περάσει 10 χρόνια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαιρέτησε τους συμπαίκτες του ο Τετέ - Τελειώνει η μεταγραφή του

Ελλάδα

|

Category image

Θέλει κόπο η... απόδραση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη