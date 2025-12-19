Ευρωπαϊκός «χρυσός» για ΑΕΚ και Ομόνοια

Σημαντικά οικονομικά οφέλη έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ομόνοια από τη φετινή τους παρουσία στο UEFA Europa Conference League, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η πλατφόρμα Football Meets Data.

Η ομάδα της Λάρνακας έχει ξεπεράσει το όριο των 8 εκατομμυρίων ευρώ σε εγγυημένα έσοδα, ενώ η Ομόνοια βρίσκεται κοντά στα 7 εκατομμύρια. Στην κορυφή της σχετικής λίστας φιγουράρει η Σαχτάρ Ντόνετσκ με απολαβές που υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο οικονομικό φράγμα έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν και ομάδες όπως η Στρασμπούργκ και η Σπάρτα Πράγας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη φάση των νοκ-άουτ και έπειτα τα έσοδα αυξάνονται αισθητά, καθώς κάθε πρόκριση συνοδεύεται από επιπλέον μπόνους, γεγονός που καθιστά την ευρωπαϊκή συνέχεια ακόμα πιο πολύτιμη τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά.