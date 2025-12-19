ΜακΤόμινεϊ: «Μύθος ότι ξαφνικά γίνονται καλοί όταν φύγουν από τη Γιουνάιτεντ»!

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Νάπολι τα τελευταία δυο χρόνια, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, θέλησε να στηρίξει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θεωρεί πως του έδωσε τρομερά εφόδια για να συνεχίσει την καριέρα του.

Και φυσικά, διαφωνεί κάθετα με όσους λένε ότι το φταίξιμο είναι της ομάδας για όσους φεύγουν και ξαφνικά παίζουν καλά.

«Είναι η πιο εύκολη δικαιολογία για να πει κανείς. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να ισχυριστείς. Όταν εγώ ήμουν στη Γιουνάιτεντ, με βοήθησαν με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο. Βελτιώθηκα στο τακτικό κομμάτι, σε κάθε προπόνηση, μου παρείχαν ό,τι χρειαζόμουν, όλα είναι εκεί για να πετύχεις. Είναι μύθος ότι συμβαίνουν πράγματα που σε βοηθούν περισσότερο σε άλλες ομάδες. Απλά επειδή είσαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είναι αλλιώς. Γίνεται χειρότερο αυτό…

Εγώ στην τελευταία μου σεζόν σκόραρα 10 φορές και πήραμε κι ένα τρόπαιο. Ο Μάρκους Ράσφορντ μπορεί να έφυγε για διαφορετικούς λόγους, αλλά κι εκείνος είναι θρύλος της ομάδας. Όταν παίζεις περισσότερο σε κάποια άλλη ομάδα και σκοράρεις και πας καλά, τότε βοηθά και την αυτοπεποίθησή σου αυτό για να είσαι καλός».

This interview wants Scott McTominay to add to the 'players getting better after leaving United' narrative.



Instead, this is his response: "It's just too easy of an excuse... when you are at Man United, you need to EARN those minutes." 👏#MUFC pic.twitter.com/wt66hy2JGN — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) December 19, 2025

