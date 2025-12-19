ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΜακΤόμινεϊ: «Μύθος ότι ξαφνικά γίνονται καλοί όταν φύγουν από τη Γιουνάιτεντ»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΜακΤόμινεϊ: «Μύθος ότι ξαφνικά γίνονται καλοί όταν φύγουν από τη Γιουνάιτεντ»!

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ κοιτάζει πέρα από δικαιολογίες και εύκολους ισχυρισμούς και ξεκαθαρίζει πως δεν είναι θέμα της Γιουνάιτεντ η φόρμα των πρώην παικτών της.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Νάπολι τα τελευταία δυο χρόνια, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, θέλησε να στηρίξει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θεωρεί πως του έδωσε τρομερά εφόδια για να συνεχίσει την καριέρα του.

Και φυσικά, διαφωνεί κάθετα με όσους λένε ότι το φταίξιμο είναι της ομάδας για όσους φεύγουν και ξαφνικά παίζουν καλά.

«Είναι η πιο εύκολη δικαιολογία για να πει κανείς. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να ισχυριστείς. Όταν εγώ ήμουν στη Γιουνάιτεντ, με βοήθησαν με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο. Βελτιώθηκα στο τακτικό κομμάτι, σε κάθε προπόνηση, μου παρείχαν ό,τι χρειαζόμουν, όλα είναι εκεί για να πετύχεις. Είναι μύθος ότι συμβαίνουν πράγματα που σε βοηθούν περισσότερο σε άλλες ομάδες. Απλά επειδή είσαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είναι αλλιώς. Γίνεται χειρότερο αυτό…

Εγώ στην τελευταία μου σεζόν σκόραρα 10 φορές και πήραμε κι ένα τρόπαιο. Ο Μάρκους Ράσφορντ μπορεί να έφυγε για διαφορετικούς λόγους, αλλά κι εκείνος είναι θρύλος της ομάδας. Όταν παίζεις περισσότερο σε κάποια άλλη ομάδα και σκοράρεις και πας καλά, τότε βοηθά και την αυτοπεποίθησή σου αυτό για να είσαι καλός».

 

england365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ευρωπαϊκός «χρυσός» για ΑΕΚ και Ομόνοια

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Φέργκιουσον: «Ίσως περάσουν δέκα χρόνια μέχρι να πάρει ξανά πρωτάθλημα η Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Καρεμπέ αγόρασε το 37,5% της Σανρεμέζε και θα είναι αντιπρόεδρός της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΜακΤόμινεϊ: «Μύθος ότι ξαφνικά γίνονται καλοί όταν φύγουν από τη Γιουνάιτεντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημη η «βόμβα» του ΠΑΟΚ με Μπέβερλι!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βρήκε τον νέο της προπονητή η Σοσιεδάδ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην κορυφή ο Φαμπιάνο – Στο κατόπι του Καϊάφα ο Κούσουλος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρδιόλα για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι: «Αργά ή γρήγορα, στα 75 ή 76 μου, θα φύγω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Πάφος FC αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού με Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή διαιτητή VAR σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και σε Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φίλος της ΑΕΚ ένιωσε αδιαθεσία αλλά ζήτησε από τον διασώστη να περιμένει πρώτα να σκοράρει ο Γιόβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του 2032

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη