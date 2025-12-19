Ο Καρεμπέ αγόρασε το 37,5% της Σανρεμέζε και θα είναι αντιπρόεδρός της

Ο Κριστιάν Καρεμπέ, στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, αγόρασε το 37,5% των μετοχών της Σανρεμέζε, ομάδα Δ’ κατηγορίας στης Ιταλίας, και θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος του συλλόγου, στην πρώτη του εμπειρία ως άμεσου επενδυτή.

Αυτό αναφέρει σήμερα (19/12), η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», σημειώνοντας μάλιστα ότι την Κυριακή (21/12), για τον αγώνα εναντίον της Σέστρι Λεβάντε, «ο Κριστιάν Καρεμπέ θα φτάσει στο Stadio Comunale για να συστηθεί στους νέους οπαδούς του».

Μετά από πέντε χρόνια στο τιμόνι του συλλόγου, ο πρόεδρος της ομάδας Αλεσάντρο Μάζου πούλησε το πλειοψηφικό του μερίδιο.

«Το 37,5% αποκτήθηκε από τον πρώην Γάλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του αντιπροέδρου. Το άλλο 37,5% πήγε στον επιχειρηματία Θεόδωρο Ορνιθόπουλο. Αλλαγές υπάρχουν επίσης και στο αθλητικό τμήμα: Ο Πιερ Ισά, πρώην κεντρικός αμυντικός της Νότιας Αφρικής, θα είναι ο νέος Αθλητικός Σύμβουλος», σημειώνει η ιταλική εφημερίδα

Η ομάδα με προπονητή τον Φοσάτι βρίσκεται στην 13η θέση στον 1ο όμιλο της Serie D με 16 βαθμούς.

Ο Οάν Τζορκάεφ, μέσος γεννημένος το 1997 και γιος του Γιούρι, παραμένει στην ομάδα, μαζί με τον 20χρονο τερματοφύλακα Φραντσέσκο Γκατούζο, ξάδερφο του προπονητή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Ο πρόεδρος Μάζου θα διατηρήσει το 25% των μετοχών και τη θέση του προέδρου:

«Η νέα κατεύθυνση του συλλόγου είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Ορνιθόπουλος είναι μια βασική προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, συνιδρυτής και σχεδιαστής της γνωστής μάρκας ρολογιών Genius Watches. Συναντήσαμε τον Καρεμπέ πριν από μερικούς μήνες», είπε ο Αλεσάντρο Μάζου και πρόσθεσε:

«Αμέσως εξέφρασε ενδιαφέρον για το έργο. Αφού αναλύσαμε τις οικονομικές καταστάσεις και τη διοίκηση της εταιρείας, υπογράψαμε τη συμφωνία. Η ομάδα βρίσκεται στη Serie D εδώ και δέκα χρόνια και ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μια σταθερή βάση και να στοχεύσουμε στο άλμα στις επαγγελματικές τάξεις».

