Ο Καρεμπέ αγόρασε το 37,5% της Σανρεμέζε και θα είναι αντιπρόεδρός της

Ο Κριστιάν Καρεμπέ, στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, αγόρασε το 37,5% των μετοχών της Σανρεμέζε, ομάδα Δ’ κατηγορίας στης Ιταλίας, και θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος του συλλόγου, στην πρώτη του εμπειρία ως άμεσου επενδυτή.

 Αυτό αναφέρει σήμερα (19/12), η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», σημειώνοντας μάλιστα ότι την Κυριακή (21/12), για τον αγώνα εναντίον της Σέστρι Λεβάντε, «ο Κριστιάν Καρεμπέ θα φτάσει στο Stadio Comunale για να συστηθεί στους νέους οπαδούς του».

 Μετά από πέντε χρόνια στο τιμόνι του συλλόγου, ο πρόεδρος  της ομάδας Αλεσάντρο Μάζου πούλησε το πλειοψηφικό του μερίδιο. 

 «Το 37,5% αποκτήθηκε από τον πρώην Γάλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του αντιπροέδρου. Το άλλο 37,5% πήγε στον επιχειρηματία Θεόδωρο Ορνιθόπουλο. Αλλαγές υπάρχουν επίσης και στο αθλητικό τμήμα: Ο Πιερ Ισά, πρώην κεντρικός αμυντικός της Νότιας Αφρικής, θα είναι ο νέος Αθλητικός Σύμβουλος», σημειώνει η ιταλική εφημερίδα 

 Η ομάδα με προπονητή  τον Φοσάτι βρίσκεται  στην 13η θέση στον 1ο όμιλο της Serie D με 16 βαθμούς. 

 Ο Οάν Τζορκάεφ, μέσος γεννημένος το 1997 και γιος του Γιούρι, παραμένει στην ομάδα, μαζί με τον 20χρονο τερματοφύλακα Φραντσέσκο Γκατούζο, ξάδερφο του προπονητή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Ο πρόεδρος Μάζου θα διατηρήσει το 25% των μετοχών και τη θέση του προέδρου: 

 «Η νέα κατεύθυνση του συλλόγου είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Ορνιθόπουλος είναι μια βασική προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, συνιδρυτής και σχεδιαστής της γνωστής μάρκας ρολογιών Genius Watches. Συναντήσαμε τον Καρεμπέ πριν από μερικούς μήνες», είπε ο Αλεσάντρο Μάζου και πρόσθεσε:

 «Αμέσως εξέφρασε ενδιαφέρον για το έργο. Αφού αναλύσαμε τις οικονομικές καταστάσεις και τη διοίκηση της εταιρείας, υπογράψαμε τη συμφωνία. Η ομάδα βρίσκεται στη Serie D εδώ και δέκα χρόνια και ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μια σταθερή βάση και να στοχεύσουμε στο άλμα στις επαγγελματικές τάξεις». 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

