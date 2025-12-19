ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φέργκιουσον: «Ίσως περάσουν δέκα χρόνια μέχρι να πάρει ξανά πρωτάθλημα η Γιουνάιτεντ»

Φέργκιουσον: «Ίσως περάσουν δέκα χρόνια μέχρι να πάρει ξανά πρωτάθλημα η Γιουνάιτεντ»

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δεν φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος με το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας πως ίσως χρειαστεί μια ακόμα δεκαετία μέχρι να βρεθεί ξανά στην κορυφή.

Επί δικής του εποχής η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχτισε τη δική της αυτοκρατορία στην Αγγλία και βρέθηκε στο θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου συνολικά 13 φορές. Από τότε ωστόσο που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποχαιρέτησε το ποδόσφαιρο και τον πάγκο των Κόκκινων Διάβολων πίσω στο 2013, ο σύλλογος του Μάντσεστερ έχει περιέλθει σε μια περίοδο πλήρους ανυποληψίας.

Μακριά από την Premier League εδώ και δώδεκα ολόκληρα χρόνια, η Γιουνάιτεντ παλεύει να ξεφύγει από την δίνη που έχει εγκλωβιστεί εδώ και μια δεκαετία, με τον θρυλικό Σκωτσέζο προπονητή να είμαι αισιόδοξος για το (εγγύς) μέλλον. Συγκεκριμένα ο Φέργκιουσον συνέκρινε την κατάσταση της πρώην ομάδας του με την λειψυδρία που πέρασε η Λίβερπουλ για τριάντα χρόνια, τονίζοντας πως ίσως χρειαστεί να περάσει ακόμα μια δεκαετία μέχρι να έρθει η πρώτη Premier League στο Μάντσεστερ.

«Θυμάμαι, κοιτάζοντας πίσω στη δική μου περίοδο εκεί, ότι στην αρχή η Λίβερπουλ ήταν στα καλύτερά της. Θυμάμαι, κοιτάζοντας πίσω στη δική μου περίοδο εκεί, ότι στην αρχή η Λίβερπουλ ήταν στα καλύτερά της. Ήταν μια φανταστική ομάδα που κατέκτησε τέσσερις φορές το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, αλλά χρειάστηκε 30 χρόνια για να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα.

Τώρα βρισκόμαστε εμείς στην ίδια κατάσταση. Μπορεί να χρειαστούν δέκα χρόνια, μπορεί έντεκα, εξαιτίας αυτού του κύκλου. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά και να διασφαλίσουμε ότι η στελέχωση και οι μεταγραφές θα είναι καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν» τόνισε χαρακτηριστικά.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

