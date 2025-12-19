Επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες

Ο 43χρονος κόουτς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο.

Ο Λοσάδα πιάνει άμεσα δουλειά με πρώτο στόχο να επιστρέψει η ομάδα στις νίκες στο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Πάντως, η παρουσία του Λοσάδα στο Κολόσσι λειτουργεί ως ένα έξτρα κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και μία θέση στην εντεκάδα. Ο προπονητής θα ξεκινήσει την αξιολόγηση του ρόστερ προκειμένου να καταλήξει στους παίκτες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί στη σεζόν.

Ο Απόλλωνας επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα μεσούσης της περιόδου και άπαντες καλούνται να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και στην πίεση που υπάρχει στην ομάδα.