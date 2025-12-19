Ο Γκορέτζκα μένει ελεύθερος από την Μπάγερν, ενδιαφέρον από Ατλέτικο, Γιουβέντους και Νάπολι

Ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες για την απόκτηση του Γκορέτζκα!

Το συμβόλαιο του 30χρονου μέσου με την Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τους πρωταθλητές Γερμανίας να μην δείχνουν διατεθειμένοι να του δώσουν το συμβόλαιο που θέλει, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα θα μείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με την ισπανική «As», η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθεί πολύ στενά την περίπτωσή του, επιθυμώντας να έρθει σε επαφή άμεσα με την πλευρά του διεθνή Γερμανού! Ωστόσο, δεν... παίζει μόνη της, αφού έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του υπάρχει και από την Ιταλία, με Νάπολι και Γιουβέντους να τον έχουν επίσης ψηλά στις λίστες τους.

Ο Γκορέτζκα εντάχθηκε στην Μπάγερν το 2018, όταν άφησε τη Σάλκε, ενώ έκτοτε έχει αγωνιστεί σε 286 παιχνίδια!

sportfm.gr