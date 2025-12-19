ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκορέτζκα μένει ελεύθερος από την Μπάγερν, ενδιαφέρον από Ατλέτικο, Γιουβέντους και Νάπολι

Δημοσιευτηκε:

Ο Λέον Γκορέτζκα αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου, με Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους και Νάπολι να τον έχουν ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα!

Ενδιαφέρον από κορυφαίες ομάδες για την απόκτηση του Γκορέτζκα!

Το συμβόλαιο του 30χρονου μέσου με την Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τους πρωταθλητές Γερμανίας να μην δείχνουν διατεθειμένοι να του δώσουν το συμβόλαιο που θέλει, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα θα μείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με την ισπανική «As», η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθεί πολύ στενά την περίπτωσή του, επιθυμώντας να έρθει σε επαφή άμεσα με την πλευρά του διεθνή Γερμανού! Ωστόσο, δεν... παίζει μόνη της, αφού έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του υπάρχει και από την Ιταλία, με Νάπολι και Γιουβέντους να τον έχουν επίσης ψηλά στις λίστες τους.

Ο Γκορέτζκα εντάχθηκε στην Μπάγερν το 2018, όταν άφησε τη Σάλκε, ενώ έκτοτε έχει αγωνιστεί σε 286 παιχνίδια!

 

sportfm.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

