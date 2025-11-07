ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ΑΕΛ-ΕΝΠ & Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Ευρωλίγκα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα σε Cyprus League by Stoiximan και Ευρωλίγκα, με τη Stoiximan να προσφέρει Aνταγωνιστικές και Super Eνισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στην 10η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, η ΑΕΛ υποδέχεται στις 18:00 στο «Αλφαμέγα» την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Η νίκη της ομάδας της Λεμεσού προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.55, η ισοπαλία στα 3.90 και το «διπλό» του Παραλιμνίου στα 5.90. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες διατίθεται στο 1.98, το ισόπαλο αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο στα 2.15, ενώ η πιθανότητα να υπάρξει κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι προσφέρεται στα 4.35.

Στην Ευρωλίγκα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός Πειραιώς φιλοξενεί στις 21:15 στο ΣΕΦ την Παρτίζαν. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.22 για νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, 11.50 για ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και 4.85 για επικράτηση της Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο ο Thomas Walkup να μοιράσει 7 ή περισσότερες ασίστ προσφέρεται στα 3.80, ενώ το να πετύχει ο Tyler Dorsey 17 ή περισσότερους πόντους διατίθεται στα 2.72. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να σκοράρει ο Sasha Vezenkov 23 ή περισσότερους πόντους και ο Nikola Milutinov 12 ή περισσότερους πόντους αποτιμάται στα 4.20, με την ίδια τιμή να προσφέρεται και για τον συνδυασμό των τουλάχιστον δύο εύστοχων τριπόντων από τον Sasha Vezenkov και τριών από τον Tyler Dorsey.

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

