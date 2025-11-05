Ο Κίβου στο πλευρό του Μαρτίνεθ: «Πρέπει να είμαστε εκεί για εκείνον, να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε»

Ένας άνδρας 81 ετών πέθανε την περασμένη εβδομάδα, όταν το ηλεκτρικό αναπηρικό του αμαξίδιο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος διεθνής Ισπανός τερματοφύλακας Τζόσεπ Μαρτίνεθ.

Οι αρχές ακόμη διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε στην επαρχία του Κόμο, με την αστυνομία να αναφέρει ότι το αναπηρικό αμαξίδιο φαίνεται να είχε εισέλθει στην πορεία του οχήματος από το αντίθετο ρεύμα.

Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι αναπληρωματικός του Γιαν Ζόμερ, έμεινε εκτός αποστολής της Ίντερ στη νίκη με 3-0 επί της Φιορεντίνα για τη Serie A το επόμενο βράδυ, ενώ βρισκόταν κανονικά στο πάγκο των «Νερατζούρι» στη νίκη με 2-1 επί της Βερόνα την Κυριακή (02/11).

Gazzetta.gr