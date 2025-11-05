Ενα μήνα εκτός ο Χακίμι

Οι Βαυαροί είχαν ως πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίας, ο οποίος πέτυχε τα δύο γκολ της ομάδας του, αλλά αποβλήθηκε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του Α' ημιχρόνου μέσω του VAR για αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Ασράφ Χακίμι.

Ο Μαροκινός δεξιός μπακ, που χθες γιόρταζε τα 27α γενέθλιά του, αποχώρησε από το γήπεδο υποβασταζόμενος και με δάκρυα στα μάτια. Μάλιστα, αποχώρησε με πατερίτσες και φορώντας προστατευτική μπότα στο αριστερό του πόδι, το οποίο δέχτηκε το σκληρό μαρκάρισμα. Ολοι φοβήθηκαν για σοβαρό τραυματισμό, αλλά τελικά ο Χακίμι θα αναγκαστεί να μείνει μόνο έναν μήνα εκτός γηπέδων. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της αθλητική εφημερίδας του Παρισιού «L' Equipe», ο διεθνής μπακ θα λείψει τρεις με τέσσερις εβδομάδες από τα γήπεδα.