Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Super Cup Κύπρου

Η ποδοσφαιρική δράση στην Κύπρο συνεχίζεται με μια μεγάλη αναμέτρηση για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Απόψε στις 19:00, στο ΓΣΠ, η πρωταθλήτρια Πάφος αντιμετωπίζει την κυπελλούχο ΑΕΚ Λάρνακας στο Super Cup Κύπρου. Οι «γαλάζιοι» διεκδικούν το πρώτο Super Cup στην ιστορία τους, ενώ οι Λαρνακείς στοχεύουν στην τρίτη κατάκτηση του θεσμού, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για τη μεγάλη μονομαχία.

Η νίκη της Πάφου προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 2.19, η ισοπαλία στο 3.43 και η επικράτηση της ΑΕΚ Λάρνακας στο 3.96.

Ο αγώνας δεν θα έχει παράταση, και το ενδεχόμενο να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι προσφέρει απόδοση 5.80 στο να κερδίσει η Πάφος και 5.70 για νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας.

Για όσους αναζητούν ειδικές επιλογές, το να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ προσφέρεται στα 2.20, ενώ ο καταλογισμός κόκκινης κάρτας δίνεται στα 3.60.

Το ενδεχόμενο να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες έχει απόδοση 23.00, ενώ το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή αποτιμάται στα 2.52, και το 2-2 στα 9.00.

Το να μπει γκολ πριν το 10ο λεπτό του αγώνα προσφέρεται στα 4.60, ενώ το αυτογκόλ στα 12.00.

Τέλος, στις αγορές κόρνερ, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.75 στο να κερδίσει η Πάφος περισσότερα από 4,5 κόρνερ και 2.15 για το ίδιο ενδεχόμενο υπέρ της ΑΕΚ Λάρνακας.

