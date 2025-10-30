ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Super Cup Κύπρου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Super Cup Κύπρου

Η ποδοσφαιρική δράση στην Κύπρο συνεχίζεται με μια μεγάλη αναμέτρηση για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Απόψε στις 19:00, στο ΓΣΠ, η πρωταθλήτρια Πάφος αντιμετωπίζει την κυπελλούχο ΑΕΚ Λάρνακας στο Super Cup Κύπρου. Οι «γαλάζιοι» διεκδικούν το πρώτο Super Cup στην ιστορία τους, ενώ οι Λαρνακείς στοχεύουν στην τρίτη κατάκτηση του θεσμού, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για τη μεγάλη μονομαχία.

Η νίκη της Πάφου προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 2.19, η ισοπαλία στο 3.43 και η επικράτηση της ΑΕΚ Λάρνακας στο 3.96.

Ο αγώνας δεν θα έχει παράταση, και το ενδεχόμενο να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι προσφέρει απόδοση 5.80 στο να κερδίσει η Πάφος και 5.70 για νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Για όσους αναζητούν ειδικές επιλογές, το να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ προσφέρεται στα 2.20, ενώ ο καταλογισμός κόκκινης κάρτας δίνεται στα 3.60.

Το ενδεχόμενο να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες έχει απόδοση 23.00, ενώ το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή αποτιμάται στα 2.52, και το 2-2 στα 9.00.

Το να μπει γκολ πριν το 10ο λεπτό του αγώνα προσφέρεται στα 4.60, ενώ το αυτογκόλ στα 12.00.

Τέλος, στις αγορές κόρνερ, η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.75 στο να κερδίσει η Πάφος περισσότερα από 4,5 κόρνερ και 2.15 για το ίδιο ενδεχόμενο υπέρ της ΑΕΚ Λάρνακας.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στις τελευταίες θέσεις του Fair Play της UEFA η Κύπρος λόγω συμπεριφοράς οπαδών!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογένειά μου – Πάμε στο Μονακό για τη νίκη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Super Cup Κύπρου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δικαιολογίες που τρομάζουν...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γιαμάλ θέλει να μετακομίσει για λόγους ασφαλείας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φεγγάρια...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το Σαν Μαρίνο τρολάρει ασύστολα την Λίβερπουλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλες οι προτεραιότητες, όμως λείπει από την τροπαιοθήκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θύμισε τον παλιό καλό Απόλλωνα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο 15χρονος Ντάουμαν έγινε ο νεότερος βασικός στην ιστορία της Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Δημήτρης Δημητρίου παρουσιάζει το βιβλίο του «Με τους θεούς του Ολύμπου»!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Ντέρμπι αποδείξεων στη Μαδρίτη, με «σπασμένα» φρένα Ζάλγκιρις και Ερυθρός

EUROLEAGUE

|

Category image

Κανένας τίτλος δεν είναι περιττός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ένας τίτλος... ψυχολογίας

ΑΕΚ

|

Category image

Aργεντινή: Νόμισμα από την κεντρική τράπεζα για το «Γκολ του αιώνα» από τον Μαραντόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη