Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις κυπριακών & ελληνικών ομάδων

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα για τις κυπριακές και ελληνικές ομάδες στο Europa League και το Conference League, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Από κυπριακής πλευράς, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, η Ομόνοια Λευκωσίας αντιμετωπίζει στις 19:45 στο Κόσοβο την Ντρίτα. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.07 στη νίκη των Κοσοβάρων, 3.97 στην ισοπαλία και 1.99 στην επικράτηση των «πρασίνων» του Χένινγκ Μπεργκ, ενώ το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ της αναμέτρησης να σημειωθεί με φάουλ προσφέρεται στα 15.00.

Στις 22:00, η ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κρίσταλ Πάλας, επίσης για τη League Phase του Conference League. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.22 στη νίκη των Άγγλων, 7.86 στην ισοπαλία και 18.50 στη νίκη της ομάδας της Λάρνακας, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το ενδεχόμενο η Κρίσταλ Πάλας να κερδίσει και στα δύο ημίχρονα αποτιμάται στα 2.35.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Από ελληνικής πλευράς, οι ομάδες μας δίνουν τρεις σημαντικούς αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτος στη μάχη του Europa League ρίχνεται ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 17:30 τη Φέγενορντ. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.65 στη νίκη των Ολλανδών, 4.48 στην ισοπαλία και 5.85 στην επικράτηση του Παναθηναϊκού, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις η νίκη του Παναθηναϊκού σε οποιοδήποτε ημίχρονο προσφέρεται στα 2.82. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός διπλή ευκαιρία Χ2 με το να μπει πέραν του 1,5 γκολ στον αγώνα αποτιμάται στα 3.80.

Στις 22:00, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λιλ, με τις αποδόσεις της Stoiximan να διαμορφώνονται στο 1.69 για τη νίκη των Γάλλων, 4.34 για την ισοπαλία και 5.57 για τη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η νίκη του ΠΑΟΚ σε οποιοδήποτε ημίχρονο δίνεται επίσης στα 2.82. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Γιακουμάκης προσφέρεται στα 4.45.

Τέλος, για το Conference League, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται στις 19:45 την Αμπερντίν. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.32 στη νίκη της Ένωσης, 5.40 στην ισοπαλία και 9.00 στη νίκη των Σκωτσέζων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης της ΑΕΚ με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.32, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να έχει ο Γιόβιτς πέραν του 1,5 σουτ εντός εστίας και ο Ελίασον πέραν του 0,5 σουτ, δίνεται στα 4.65.

Με τη Stoiximan, οι ευρωπαϊκές βραδιές των κυπριακών και ελληνικών ομάδων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, χάρη στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις που προσφέρει.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!