Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

«Ζωντανός» στο κυνήγι της 24άδας και της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός, μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, η οποία και ήρθε πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0.

Χάρη στο εξαιρετικό τέρμα του Ζέλσον Μάρτινς, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το πρώτο τους τρίποντο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση - είτε σε φάση ομίλων, είτε στη League Phase - μετά από δέκα ανεπιτυχή αποτελέσματα, στα οποία είχαν οκτώ ήττες και δύο ισοπαλίες. Τελευταία νίκη των Πειραιωτών στον θεσμό ήταν στις 21 Οκτωβρίου του 2020 κόντρα στη Μαρσέιγ (1-0).

Μάλιστα, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβαλε τέλος και σε ένα άλλο αρνητικό ρεκόρ, αφού, πανηγύρισε το πρώτο του ευρωπαϊκό διπλό στο Champions League μετά από δώδεκα σερί ήττες μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης»!

Το τελευταίο διπλό του Ολυμπιακού χρονολογείται πριν από δέκα χρόνια και το 1-0 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στις 20 Οκτωβρίου του 2015!

Ελλαδα

