Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

Μετέωρη είναι η συμμετοχή του Ιράν στο παιχνίδι απέναντι στην Αίγυπτο για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς, αλλά αυτή τη στιγμή το παιχνίδι ανάμεσα στο Ιράν και την Αίγυπτο για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 βρίσκεται στον... αέρα. Το παιχνίδι θα λάβει χώρα στο Σιάτλ το τις ημέρες του που θα γίνεται και το Pride της πόλης και πριν καν γίνει η κλήρωση είχε λάβει την ταμπέλα του «Pride παιχνιδιού».

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της πόλης να συνδυάσει το ποδόσφαιρο με ένα δυνατό μήνυμα κατά της ομοφοβίας, οργανώνοντας ένα ματς με στόχο να υποστηρίξει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Ωστόσο η κληρωτίδα τα έφερε έτσι ώστε αντίπαλες σε αυτό το ματς να είναι δύο χώρες στις οποίες η ομοφυλοφιλία διώκεται.

Στο Ιράν, που δεν φημίζεται για την προοδευτικότητά του, οι σχέσεις ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου θεωρούνται ποινικό αδίκημα και ορισμένες φορές τιμωρούνται μέχρι και με θάνατο. Στην Αίγυπτο, τα πράγματα δεν είναι τόσο αυστηρά, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι «ηθικοί νόμοι» που χρησιμοποιούνται συχνά κατά το δοκούν για την καταπίεση των ατόμων που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Το Ιράν μάλιστα, μέσω της Ομοσπονδίας του, εξέφρασε την ξεκάθαρη αντίθεσή του με τη διεξαγωγή του αγώνα υπό αυτή την ομπρέλα. Για την ακρίβεια έστειλε επίσημη αποστολή στη FIFA, απειλώντας να μην κατέβει στο παιχνίδι και τονίζοντας πως δεν πρόκειται να παίξει αν ο αγώνας συσχετιστεί με το Pride.

Βέβαια, το θέμα είναι πιο περίπλοκο, καθώς αυτό ο συσχετισμός δεν είναι πρωτοβουλία της FIFA αλλά της πόλη του Σιάτλ και οι αρμόδιοι επιμένουν πως δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πλάνα τους.

