Μία ιστορία που του λείπει...

Φιλοξενώντας απόψε (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» την Ομόνοια 29ης Μαΐου, ο Άρης ξεκινάει την προσπάθειά του στο κύπελλο. Έναν θεσμό που έχει απωθημένο να πετύχει κάτι σπουδαίο, αφού είναι ένα από τα λίγα επιτεύγματα που δεν κατάφερε τα τελευταία χρόνια που έχει ανεβεί επίπεδο, αφού τις πλείστες φορές η πορεία του ολοκληρώνεται πολύ νωρίς.

Σε αντίθεση με το πρωτάθλημα, στο οποίο από τη σεζόν 2021-22 - οπόταν και επέστρεψε από τη Β’ κατηγορία – δεν βρέθηκε κάτω από την τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο κύπελλο τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία», με εξαίρεση τη σεζόν 2023-24, όταν έφθασε μέχρι τα ημιτελικά, τις υπόλοιπες χρονιές η πορεία σταμάτησε μία φορά από τον πρώτο γύρο (2021-22) και δυο φορές στον δεύτερο γύρο (2022-23, 2024-25).

Σημειώνεται ότι γενικότερα στην ιστορία του ο Άρης μετράει οκτώ παρουσίες στα ημιτελικά, ενώ μία φορά έφθασε μέχρι τον τελικό (σ.σ. το 1989 έχασε 3-2 από την ΑΕΛ στην παράταση). Επιδίωξη να τα καταφέρει ξανά και να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο του στον θεσμό.