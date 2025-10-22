Η Μάντσεστερ Γ. ζητά από τον Κασεμίρο να μειώσει τις αποδοχές του για να μείνει

Ο Κασεμίρο δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού το συμβόλαιο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Σύμφωνα μάλιστα με την αγγλική εφημερίδα «The Telegraph», ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε από τη διοίκηση της Αλ Νασρ να κάνει τα πάντα για να συμφωνήσει μαζί του.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως αυτή ήταν η συμβουλή του Πορτογάλου σούπερ σταρ στη διοίκηση της ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επανέρχεται στη διεκδίκηση του και θέλει να δελεάσει τον 33χρονο Βραζιλιάνο σταρ με πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές στα 15 εκατ. ευρώ.

Πάντως η αγγλική εφημερίδα «The Daily Mail» αναφέρει πως η Γιουνάιτεντ σκέφτεται να τον κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ», μετά από σχετικό εισήγηση του Ρούμπεν Αμορίμ, για δύο ακόμη χρόνια, αρκεί να δεχτεί να μειώσει τις ετήσιες απολαβές του από τις 375 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα στις 200 χιλιάδες για να συνεχίσει την καριέρα του στο Μάντσεστερ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ