Επίσημο: Λιούμπιτσιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Εγκρίθηκε από την UEFA η αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της AEK.

Τη θέση του Ζίνι πήρε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, που πλέον θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τα ματς της League Phase του Conference League, ξεκινώντας από αυτό της Πέμπτης με την Αμπερντίν (19:45).

Η ΑΕΚ κατέθεσε επίσημο αίτημα στην UEFA λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Ανγκολέζου φορ, ο οποίος δεν θα επιστρέψει στη δράση πριν τα τέλη Νοεμβρίου και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία άναψε το πράσινο φως για την αλλαγή.

Ο Λιούμπιτσιτς είχε παίξει σε όλα τα ματς των καλοκαιρινών προκριματικών της «Ένωσης», αλλά δεν είχε πάρει ούτε λεπτό σε οποιαδήποτε διοργάνωση μετά τον αγώνα με το Αιγάλεω στις 17 Σεπτεμβρίου.

