ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο μοναδικός Γιόζεφ Κβίντα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ο μοναδικός Γιόζεφ Κβίντα

Όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ο Απόλλωνας έκανε την κίνηση να εντάξει στο δυναμικό του τον Γιόζεφ Κβίντα, ο οποίος ήταν εκτός πλάνων στην Πάφο FC, έγινε μεγάλο θέμα.

Άπαντες έκαναν λόγο για μία μεγάλη κίνηση για τους γαλάζιους, κάτι που αποδεικνύεται και εντός του γηπέδου.

Ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός αποτελεί έναν από τους πιο πολύτιμους παίκτες στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός, πέραν του τερματοφύλακα Λέουβενμπεργκ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και στα επτά παιχνίδια που έδωσε μέχρις στιγμής ο Απόλλωνας.

Στη λίστα βρισκόταν μέχρι πρόσφατα και ο Ιβάν Λιούμπιτς, που μετά από έξι σερί παιχνίδια ως βασικός, έπαιξε ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου.

Επτά συμμετοχές έχουν επίσης οι Μπράντον Τόμας και Κλίντον Ντουοντού.

Το απόλυτο του τελευταίου «κινδυνεύει» μιας και δηλώνεται ως αμφίβολος για τον ερχόμενο αγώνα (25/10, 19:00) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

UEFA: Χαιρετίζει την απόφαση για ματαίωση του αγώνα της LaLiga στο Μαϊάμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απογοητευμένος ο Νόα Λανγκ με Κόντε: «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω βασικός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

F1 - Μεξικό: Το πρόγραμμα του Grand Prix αυτό το τριήμερο

AUTO MOTO

|

Category image

H 11αδα της ΕΝΠ ενόψει Χαλκάνορα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο μοναδικός Γιόζεφ Κβίντα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο πολυπρωταθλητής του Cyprus Gran Fondo διέπρεψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αυστραλία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τραυματίστηκε ο Παπανικολάου, αμφίβολος με Μπάγερν και Μύκονο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανοιχτό Εργαστήριο για την Προπονητική & την Αθλητική Εκπαίδευση από την ΚΟΚ στο πλαίσιο του έργου SheCOACH

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς προβλήματα η Ομόνοια «πάτησε» στο Κόσοβο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γ. ζητά από τον Κασεμίρο να μειώσει τις αποδοχές του για να μείνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα φιλοσοφία και επαγγελματικά πρότυπα στα αναπτυξιακά τμήματα του ΘΟΪ Λακατάμιας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το ντέρμπι στο Ευρωπαϊκό!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χωρίς τον Φλικ απέναντι στη Ρεάλ η Μπαρτσελόνα - Απορρίφθηκε η έφεση των Καταλανών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Masters στο Παρίσι

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη