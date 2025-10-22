Ο μοναδικός Γιόζεφ Κβίντα

Άπαντες έκαναν λόγο για μία μεγάλη κίνηση για τους γαλάζιους, κάτι που αποδεικνύεται και εντός του γηπέδου.

Ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός αποτελεί έναν από τους πιο πολύτιμους παίκτες στο ρόστερ της ομάδας της Λεμεσού και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός, πέραν του τερματοφύλακα Λέουβενμπεργκ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και στα επτά παιχνίδια που έδωσε μέχρις στιγμής ο Απόλλωνας.

Στη λίστα βρισκόταν μέχρι πρόσφατα και ο Ιβάν Λιούμπιτς, που μετά από έξι σερί παιχνίδια ως βασικός, έπαιξε ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου.

Επτά συμμετοχές έχουν επίσης οι Μπράντον Τόμας και Κλίντον Ντουοντού.

Το απόλυτο του τελευταίου «κινδυνεύει» μιας και δηλώνεται ως αμφίβολος για τον ερχόμενο αγώνα (25/10, 19:00) κόντρα στον Ολυμπιακό.