Ανοιχτό Εργαστήριο για την Προπονητική & την Αθλητική Εκπαίδευση από την ΚΟΚ στο πλαίσιο του έργου SheCOACH

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) προσκαλεί προπονητές και προπονήτριες, στελέχη αθλητικών φορέων, φοιτητές/ριες και επαγγελματίες του αθλητισμού σε ανοιχτό εργαστήριο με ελεύθερη συμμετοχή, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025, από 10:30 έως 13:00, στα Κεντρικά Κτίρια της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. Η διοργάνωση εντάσσεται στο SheCOACH: Gender Equality in Coaching, ένα έργο Erasmus+ Sport που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση του Πλαισίου Καθοδήγησης SheCOACH, ενός νέου, πρακτικού εργαλείου που υποστηρίζει παρόχους προπονητικής εκπαίδευσης, προπονητές και προπονήτριες, καθώς και αθλητικούς οργανισμούς, να ενσωματώνουν αποτελεσματικά την ισότητα των φύλων στο έργο τους. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής, θα αναδειχθεί πώς η ισότιμη προσέγγιση βελτιώνει την ποιότητα των προγραμμάτων, ενισχύει τη συμμετοχή των γυναικών στην προπονητική και συμβάλλει σε πιο συμπεριληπτικά συστήματα κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Ανδρέας Μουζουρίδης και θα ακολουθήσει Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θεματικές που αφορούν την καριέρα και την προσωπική ανάπτυξη, τη συμπερίληψη και την ισότητα στον αθλητισμό. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κάτια Σάββα, ενώ παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν, μεταξύ άλλων, η Τζόζη Χριστοδούλου, Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, η Κωνσταντίνα Παφίτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, η Εύη Λαζούρα, φυσικοθεραπεύτρια της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, η Κάλια Παπαδοπούλου, προπονήτρια της ανδρικής ομάδας ΑΕΛ Λεμεσού, και η Μαριάννα Χατζηαντωνίου, ιδρύτρια της PERHA GROUP. Με αφετηρία καλές πρακτικές και προσωπικές εμπειρίες, οι συμμετέχοντες θα συνδιαμορφώσουν προτάσεις που ενδυναμώνουν την ισότητα στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και στη διοίκηση.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για κράτηση θέσης, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής έως τις 24 Οκτωβρίου (πατώντας εδώ). Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (πατώντας εδώ). Βεβαιώσεις συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος.

Με το SheCOACH, η ΚΟΚ συνεχίζει να επενδύει σε ένα ανοιχτό, δίκαιο και σύγχρονο αθλητικό οικοσύστημα. Όσοι/ες επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πρακτικού πλαισίου που κάνει την ισότητα πράξη στην προπονητική, καλούνται να συμμετάσχουν και να μοιραστούν τις ιδέες τους.