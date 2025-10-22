ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα φιλοσοφία και επαγγελματικά πρότυπα στα αναπτυξιακά τμήματα του ΘΟΪ Λακατάμιας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα φιλοσοφία και επαγγελματικά πρότυπα στα αναπτυξιακά τμήματα του ΘΟΪ Λακατάμιας

Με νέα φιλοσοφία και σε απολύτως επαγγελματικά πρότυπα δουλεύουν πλέον τα αναπτυξιακά τμήματα του ΘΟΪ Λακατάμιας . Πρόκειται για τις ομάδες Κ14, Κ15, Κ16, Κ17 και Κ19, όπου πλέον εφαρμόζεται ενιαία προπονητική μεθοδολογία, υπό την κατεύθυνση και καθοδήγηση Τεχνικού Συμβούλου από την Ισπανία. Στόχος είναι η ολοκληρωτική ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, προκειμένου τα αμέσως επόμενα χρόνια η ανδρική ομάδα να αρχίσει να στελεχώνεται από ποδοσφαιριστές από τα «φυτώρια». Ήδη από φέτος πολλά στελέχη της U19 συμμετείχαν στην προετοιμασία με την ανδρική ομάδα.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά αφού οι έξι αναπτυξιακές ομάδες του ΘΟΪ (στο Κ14 υπάρχουν δύο ομάδες) προχωρούν από νίκη σε νίκη, με την Κ19 να είναι πρώτη στο Πρωτάθλημα Νέων Γ’ Κατηγορίας με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Οι ομάδες Κ17, Κ16 και 15 αγωνίζονται στην Επίλεκτη Κατηγορία, που είναι η δεύτερη τη τάξει των πρωταθλημάτων της ΚΟΠ, ενώ στο Κ14 υπάρχουν δύο ομάδες, μια στην Επίλεκτη Κατηγορία και μια στο Πρωτάθλημα Παίδων Κ14.

Την ευθύνη της επίβλεψης και συντονισμού των αναπτυξιακών ηλικιών έχει ο Κώστας Φασουλιώτης. «Στόχος μας είναι να δουλεύουμε σε επαγγελματικά πρότυπα, ώστε οι ποδοσφαιριστές να έχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη για να μπορέσουν να φτάσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Πέρα από τους προπονητές των ομάδων, έχουμε και επικεφαλής προπονητή τερματοφυλάκων τον κ. Ανδρέα Μαυρή, ο οποίος μαζί με άλλους δύο προπονητές έχουν αναλάβει την εξέλιξη των τερματοφυλάκων μας» αναφέρει ο κ. Φασουλιώτης.

Πέρα από τους προπονητές, υπάρχει καθημερινή υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες στους τομείς φυσικής κατάστασης και διατροφής. Το καλοκαίρι οι ομάδες Κ14, Κ15, Κ16 και Κ17 μετέβησαν για προετοιμασία και φιλικά στην Κακοπετριά.

Έδρα όλων των ομάδων, τόσο για προπονήσεις όσο και για αγώνες, είναι οι εγκαταστάσεις του ΘΟΪ στη Λακατάμια.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται για λίγο ακόμα οι εγγραφές στις ομάδες Grassroots του ΘΟΪ Λακατάμιας, όπου υπεύθυνος είναι ο κ. Γιάννος Πετρίδης (99 645018).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Καραμπάγκ πήγε να ζήσει νέο όνειρο, αλλά η Μπιλμπάο την ξύπνησε με τριάρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ήττα για τον Κεραυνό στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι είπε ο Πάμπλο Γκαρσία για τους νεαρούς: «Όταν λέει καλημέρα...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρόκριση με... ιδρώτα για τον Άρη απέναντι στην Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα στο... ρελαντί του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζόρικη πρόκριση για τον Άρη με… λύτρωση στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε και ο ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Να ξεπεράσουμε τα όρια μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Φαν Πέρσι: «Έχω δει καλά στοιχεία από τον Παναθηναϊκό-Must win το παιχνίδι για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλμα πέντε θέσεων από πέρσι για τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κόντης: «Να είμαστε αποτελεσματικοί στις στιγμές μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Κούτσακος τα έκανε και τα δύο πολύ καλά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφθασε η Ένωση στην πρόκριση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη