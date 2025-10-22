Νέα φιλοσοφία και επαγγελματικά πρότυπα στα αναπτυξιακά τμήματα του ΘΟΪ Λακατάμιας

Με νέα φιλοσοφία και σε απολύτως επαγγελματικά πρότυπα δουλεύουν πλέον τα αναπτυξιακά τμήματα του ΘΟΪ Λακατάμιας . Πρόκειται για τις ομάδες Κ14, Κ15, Κ16, Κ17 και Κ19, όπου πλέον εφαρμόζεται ενιαία προπονητική μεθοδολογία, υπό την κατεύθυνση και καθοδήγηση Τεχνικού Συμβούλου από την Ισπανία. Στόχος είναι η ολοκληρωτική ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, προκειμένου τα αμέσως επόμενα χρόνια η ανδρική ομάδα να αρχίσει να στελεχώνεται από ποδοσφαιριστές από τα «φυτώρια». Ήδη από φέτος πολλά στελέχη της U19 συμμετείχαν στην προετοιμασία με την ανδρική ομάδα.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά αφού οι έξι αναπτυξιακές ομάδες του ΘΟΪ (στο Κ14 υπάρχουν δύο ομάδες) προχωρούν από νίκη σε νίκη, με την Κ19 να είναι πρώτη στο Πρωτάθλημα Νέων Γ’ Κατηγορίας με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Οι ομάδες Κ17, Κ16 και 15 αγωνίζονται στην Επίλεκτη Κατηγορία, που είναι η δεύτερη τη τάξει των πρωταθλημάτων της ΚΟΠ, ενώ στο Κ14 υπάρχουν δύο ομάδες, μια στην Επίλεκτη Κατηγορία και μια στο Πρωτάθλημα Παίδων Κ14.

Την ευθύνη της επίβλεψης και συντονισμού των αναπτυξιακών ηλικιών έχει ο Κώστας Φασουλιώτης. «Στόχος μας είναι να δουλεύουμε σε επαγγελματικά πρότυπα, ώστε οι ποδοσφαιριστές να έχουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη για να μπορέσουν να φτάσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Πέρα από τους προπονητές των ομάδων, έχουμε και επικεφαλής προπονητή τερματοφυλάκων τον κ. Ανδρέα Μαυρή, ο οποίος μαζί με άλλους δύο προπονητές έχουν αναλάβει την εξέλιξη των τερματοφυλάκων μας» αναφέρει ο κ. Φασουλιώτης.

Πέρα από τους προπονητές, υπάρχει καθημερινή υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες στους τομείς φυσικής κατάστασης και διατροφής. Το καλοκαίρι οι ομάδες Κ14, Κ15, Κ16 και Κ17 μετέβησαν για προετοιμασία και φιλικά στην Κακοπετριά.

Έδρα όλων των ομάδων, τόσο για προπονήσεις όσο και για αγώνες, είναι οι εγκαταστάσεις του ΘΟΪ στη Λακατάμια.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται για λίγο ακόμα οι εγγραφές στις ομάδες Grassroots του ΘΟΪ Λακατάμιας, όπου υπεύθυνος είναι ο κ. Γιάννος Πετρίδης (99 645018).