Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Άρης Λεμεσού-Εθνικός Άχνας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στην Cyprus League by Stoiximan, με την αναμέτρηση Άρης Λεμεσού-Εθνικός Άχνας στις 19:00 στο Αλφαμέγα. Η Stoiximan, προσφέρει απόδοση 1.35 στην νίκη του Άρη, 6.03 στην ισοπαλία και 10.65 στην επικράτηση της ομάδας της Άχνας.

Το να μπουν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 2.42, το να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες στα 21.00 και το να μπει γκολ πριν το 26ο λεπτό στο 1.88.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να κερδίσει ο Άρης Λεμεσού και στα δύο ημίχρονα, προσφέρεται στα 2.82.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Διαβαστε ακομη